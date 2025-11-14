Starptautiskais tehnoloģiju un pētījumu uzņēmums "Gemius" ir publicējis topu ar populārākajām interneta vietnēm oktobrī. Uz līdera pozīciju gan kopējā statistikas topā, gan apmeklējumā no mobilajām ierīcēm ir pakāpies ziņu portāls "tvnet.lv", bet ievērojamāko pieaugumu uzrādījis portāls "lasi.lv", auditorijai abos no šiem topiem palielinoties par vairāk nekā trešdaļu, savukārt, apmeklējumā no datoriem lielāko kāpumu piedzīvojis microsoft.com.
Kopējā statistika
Kopējā statistikas topā līdera pozīciju oktobrī ieņēmis ziņu portāls tvnet.lv, sasniedzot par 25 000 vairāk lietotāju nekā septembrī jeb 774 000 reālos interneta lietotājus (Real Users), bet tam seko delfi.lv ar 743 000 lietotājiem - sarukums par 16 000. Inbox.lv oktobri noslēdzis ar 723 000 lietotājiem un 45 000 lielu auditorijas kāpumu, ieņemot topa trešo vietu, kamēr ceturtais populārākais portāls ar 655 000 lietotājiem un 23 000 lielu kāpumu bijis jauns.lv, bet piektajā vietā ar 610 000 reālajiem lietotājiem un kāpumu par 6 000 ierindojies sabiedriskais medijs lsm.lv.
Ievērojamāko auditorijas pieaugumu oktobrī uzrādījis ziņu portāls lasi.lv.
Portāla auditorija palielinājās par 104 000 reālajiem interneta lietotājiem, kopā sasniedzot 285 000 lietotājus, savukārt, lielāko kritumu piedzīvojusi vietne sportacentrs.com, auditorijai sarūkot par 18 000 (208 000 reālie lietotāji).
"Tiešsaistes medijā LASI.LV pēdējo mēnešu laikā veikti dažādi tehniski uzlabojumi, konstanti tiek strādāts ar sociālo tīklu auditorijām, protams, arī pie spēcīga un unikāla oriģinālsatura veidošanas. Būtisks darbs ieguldīts arī dažādu vēstkopu produktu izstrādē (galvenā redaktora vēstkopa, "Dārzs un daba" vēstkopa, u.c.) un regulārā izsūtīšanā, tādējādi veicinot tiešu dialogu ar lasītāju,"
portāla izaugsmi komentē medija galvenais redaktors Jānis Žilde.
Apmeklējums no mobilajām ierīcēm
Arī apmeklējumā no viedtālruņiem un planšetdatoriem, t.sk. lietojot vietnes mobilo aplikāciju, līdera pozīciju ieņēmis portāls tvnet.lv, auditorijai palielinoties par 27 000 un veidojot 750 000 reālos lietotājus, bet portāls delfi.lv ieņēmis topa otro vietu, auditorijai sarūkot par 13 000 un kopā veidojot 719 000 reālos lietotājus. Par 25 000 pieaugusi jauns.lv auditorija, kopā sasniedzot 627 000 lietotājus, bet 567 000 Latvijas interneta lietotājus uzrādījis lsm.lv (kāpums par 6 000) un 1188.lv (kāpums par 25 000).
Līdzīgi kā kopējā statistikā, apmeklējumā no mobilajām ierīcēm auditorija visvairāk pieaugusi ir portālam lasi.lv, kuru apmeklējuši par 107 000 vairāk lietotāju jeb 258 000 reālie lietotāji, kamēr procentuāli lielākie kritumi vērojami sportacentrs.lv auditorijā - sarukums par 11 000 (164 000 lietotāji), kā arī meteofor.lv auditorijā - sarukums par 13 000 (150 000 lietotāji).
Apmeklējums no datoriem
Apmeklējumā no datoriem Google oktobrī sasniegusi par 10 000 vairāk lietotāju nekā septembrī jeb 753 000 reālos interneta lietotājus, kamēr youtube.com uzrādījis 503 000 lietotājus un kritumu par 1 000, bet sociālais medijs facebook.com - 446 000 lietotājus un kāpumu par 10 000. Portāls inbox.lv oktobri aizvadījis ar 436 000 reālajiem lietotājiem, kas ir par 12 000 vairāk nekā mēnesi iepriekš, bet swedbank.lv sasniegusi 318 000 lietotājus, auditorijai pieaugot par 3 000.
Apmeklējumā no datoriem lielāko kāpumu uzrādījis microsoft.com, sasniedzot par 26 000 vairāk lietotāju nekā septembrī (255 000 reālos lietotājus), savukārt lielākos kritumus piedzīvojis whatsapp.com, eparaksts.lv un ss.com. Whatsapp.com auditorija sarukusi par 27 000 (250 000 lietotāji), kamēr eparaksts.lv - par 20 000 (188 000 lietotāji), bet ss.com - par 18 000 (153 000 lietotāji).
No datoriem apmeklētāko vietņu topu oktobrī pameta ss.lv, bet tā vietā topam pievienojās e-klase.lv (157 000 reāli lietotāji).
Top 20 veidots, balstoties uz 15-75 g.v. auditorijas lielumu interneta lapās, kas tās apmeklējuši, pieslēdzoties internetam no Latvijas teritorijas, izmantojot datorus, mobilos telefonus un planšetdatorus. Topā iekļautas tās interneta lapas, kas oktobrī piedalījās gemiusAudience pētījumā. Kopējās un mobilās statistikas dati atspoguļo skriptēto lapu apmeklējumu, bet apmeklējumā no datoriem iekļautas arī neskriptētās vietnes. gemiusAudience pētījums tiek veikts, balstoties uz sarežģītu un mūsdienīgu metodoloģiju, kas nodrošina iespēju konstatēt reālo apmeklētāju skaitu, nevis sīkdatnes (cookies) vai IP adreses.
