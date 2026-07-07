Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Pitsburgas "Penguins" uz vēl vienu gadu pagarināja vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šilovu, svētdien pavēstīja Pitsburgas vienība.
Vienošanās uz nākamo sezonu noslēgta par summu 2,8 miljoni ASV dolāru (aptuveni 2,4 miljoni eiro).
25 gadus vecais Šilovs savā pirmajā pilnvērtīgajā NHL sezonā devās laukumā 39 regulārā čempionāta spēlēs, kurās atvairīja 88,8% metienu un ielaida vidēji 3,07 vārtus. Savukārt Stenlija kausa izcīņā, kurā Pitsburgas komanda nepārvarēja pirmo kārtu, latvietis trīs spēlēs tika galā ar 93,9% pretinieku raidījumu un vidēji vārtos ielaida 1,52 ripas.
Šilovs maiņas darījumā no Vankūveras "Canucks" nonāca "Penguins" rindās pagājušajā vasarā.
2024./2025. gada sezonā latviešu vārtsargs lielākoties pārstāvēja "Canucks" fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) Ebotsfordas "Canucks", ar kuru kopā izcīnīja Kaldera kausu un tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.
gadā Šilovs kopā ar Latvijas izlasi pasaules čempionātā izcīnīja bronzas godalgas un saņēma turnīra vērtīgākā spēlētāja balvu.
Pagājušajā sezonā "Penguins" ieņēma septīto vietu Austrumu konferencē, bet Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā ar 2—4 piekāpās Filadelfijas "Flyers" komandai.
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