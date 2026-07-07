Krievija naktī uz pirmdienu ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijivai, nogalinot vismaz desmit cilvēkus, paziņoja amatpersonas.
Kā pavēstīja ģenerālprokurora birojs, Krievijas uzbrukuma rezultātā 6. jūlija naktī gājuši bojā desmit cilvēki, 46 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp divi bērni, un vismaz 15 dzīvojamās mājas tika bojātas un sagrautas.
Podiļskas rajonā daļēji sabruka dzīvojamā ēka, paziņoja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Darņicas rajonā tika bojātas vairākas daudzstāvu ēkas, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem ir iesprostoti cilvēki.
Tkačenko paziņoja, ka pilsētas Darņicas rajonā uzbrukuma rezultātā trīs dažādās vietās ir bojāti daudzstāvu nami.
"Tās ir dzīvojamās ēkas. Vietas, kur cilvēki gulēja un dzīvoja savu ikdienas dzīvi," viņš teica.
Viena no Krievijas raķetēm trāpīja deviņstāvu dzīvojamajā mājā pilsētas Podiļskas rajonā, un ēka daļēji tika sagrauta. Kā paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, septiņi cilvēki gāja bojā, 24 tika ievainoti.
Kličko paziņoja, ka citā adresē, 21 stāvu ēkai trāpot atlūzām, notika daļēja sabrukšana starp trešo un ceturto stāvu.
Uzbrukumā, kas pirmdienas rītā vēl turpinās, tika izmantotas ballistiskās un spārnotās raķetes, kā arī droni.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau dažas stundas iepriekš bija brīdinājis par vēl vienu liela mēroga Krievijas uzbrukumu pilsētai. Pirmdienas uzbrukums notika dažas dienas pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Kijivā Krievijas uzbrukumā gāja bojā vismaz 31 cilvēks.
Zelenskis svētdienas vakarā atkārtoti aicināja Rietumu partnerus stiprināt Ukrainas gaisa aizsardzību, jo īpaši piegādājot vairāk "Patriot" raķešu.
Krievi uz Ukrainu raidījuši 68 raķetes un 351 dronu
Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 37 raķetes un 326 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti 29 ballistisko raķešu un 18 trieciendronu trāpījumi 34 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 16 vietās.
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