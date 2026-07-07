Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši pieci cilvēki, informē Valsts policijā.
Pirmdien valstī reģistrēti 110 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 67 Rīgas reģionā, 17 Zemgalē, 12 Kurzemē, astoņi Vidzemē un seši Latgalē.
Rīgas reģionā avārijās cietuši četri cilvēki, tostarp viens gājējs un viens velosipēdists. Vēl viens velosipēdists savainojies avārijā Kurzemē.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka svētdien no rīta dienests saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Sventes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva mediķiem. Stundas laikā darbi notikuma vietā tika pabeigti.
Ceļu satiksmes jomā Valsts policijas darbinieki pieņēmuši 383 administratīvā pārkāpuma lēmumus, tajā skaitā 171 par ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un septiņi kriminālprocesi.
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