Pirmdien daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, liecina sinoptiķu prognozes.
Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē (m/s), pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15...+20 grādu robežās.
Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, un uzspīdēs saule. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniegs 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.
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