Anglijas futbola izlase svētdien Mehiko nodrošināja vietu Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfinālā, kas aizkavējās aptuveni stundu laikapstākļu dēļ, Anglija ar 3:2 (2:1) pārspēja vienu no turnīra mājiniecēm Meksiku.
Angļi izvirzījās vadībā pēc spēlētām nepilnām 36 minūtēm, kad pēc Bukajo Sakas centrējuma ar galvu bumbu pretinieku vārtos nogādāja Džūds Belingems.
Īsi pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem Anglijas futbolisti pie centra pārtvēra pretinieku piespēli un devās pretuzbrukumā, kuru pēc Harija Keina piespēles ar precīzu sitienu no tuvas distances noslēdza Belingems, dubultojot Anglijas pārsvaru.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, Meksikai izdevās atgūt vienus vārtus. Pēc Meksikas brīvsitiena pie pretinieku soda laukuma pie Anglijas vārtiem burzmā pirmais pie bumbas bija Hulians Kinjoness, kurš uzreiz raidīja to pretinieku vārtos.
Otrā puslaika ievadā angļi palika mazākumā pēc tam, kad sarkano kartīti nopelnīja Anglijas aizsargs Džarels Kvansā.
Dažas minūtes vēlāk Anglijai 11 metru soda sitienu nopelnīja Antonijs Gordons, kuru bez noteikumu pārkāpuma nespēja apturēt Meksikas vārtsargs. "Pendeli" precīzi izpildīja Keins, atjaunojot Anglijai divu vārtu pārsvaru.
Nepilnas desmit minūtes vēlāk pie 11 metru soda sitiena tika arī Meksika. Anglijas vārtos bumbu raidīja Rauls Himeness un samazināja Meksikas deficītu līdz vienam precīzam sitienam.
Mača izskaņā vairāki bīstami uzbrukumi padevās meksikāņiem, kuri vēl tika pie diviem stūra sitieniem kompensācijas laika izskaņā, taču angļi mazākumā nosargāja pārsvaru un sasniedza ceturtdaļfinālu.
Anglija ceturtdaļfinālā spēkosies ar Norvēģiju, kas astotdaļfinālā ar 2:1 apspēlēja Brazīliju.
Meksikas futbolisti šajā finālturnīrā svinējuši tikai uzvaras un vēl nav ielaiduši vārtus. Apakšgrupā tika pieveiktas Dienvidāfrika (2:0), Dienvidkoreja (1:0) un Čehija (3:0), bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā - Ekvadora (2:0).
Angļiem ceļš līdz astotdaļfinālam bijis sarežģītāks - vispirms grupā uzvara 4:2 pār Horvātiju, pēc tam neizšķirts 0:0 ar Ganu un beigās nepārliecinošā mačā uzvara 2:0 pār Panamu. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā angļi ar Harija Keina diviem vārtiem nogalē nodrošināja uzvaru 2:1 pār Kongo DR.
Anglija ar Meksiku tikās 1966. gada Pasaules kausa apakšgrupā, nākamajiem čempioniem angļiem uzvarot ar 2:0. Arī pēc tam notikušajās pārbaudes spēlēs ar šo izlašu dalību uzvarējuši futbola dzimtenes pārstāvji.
Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju
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