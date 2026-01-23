Bērns apmeklē interešu izglītības pulciņu. Diemžēl skolotājs ar atsevišķiem bērniem, kuru dzimtā valoda ir krievu, nodarbību laikā sarunājas krieviski. Vai skolotājs nepārkāpj noteikumu par izglītību valsts valodā? Vai tas attiecas arī uz interešu izglītību? Kā rīkoties, lai novērstu šo situāciju? Jautā Una Rīgā.

Izglītības likuma 9. pantā noteikts, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.

 Līdz ar to, ja bērns apmeklē interešu izglītības pulciņu, piemēram, pašvaldības skolā, nodarbībām jānotiek valsts valodā, izņemot valodu nodarbības, paskaidro Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga.

