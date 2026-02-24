"Swedbank" noslēgto hipotekāro darījumu skaits pagājušajā gadā pieaudzis par 37%, salīdzinot ar 2024. gadu, informēja bankā.
Lielākā darījumu aktivitāte joprojām koncentrējas Rīgā, kur noslēgts 51% no visiem darījumiem, tomēr būtiska izaugsme vērojama arī reģionos - katrs trešais hipotekārais kredīts izsniegts mājokļa iegādei ārpus galvaspilsētas. Pierīgā turpinās stabils pieprasījuma kāpums pēc privātmājām.
Vienlaikus ar aktivitātes kāpumu tirgū aug arī īpašumu cenas un aizdevumu apmēri. Mājokļiem, kas celti līdz 2000. gadam, vidējā aizdevuma summa pieaugusi par 12% un sasniegusi 60 000 eiro. Īpašumiem, kas būvēti no 2000. līdz 2024. gadam, vidējā aizdevuma summa palielinājusies par 7% - līdz 130 000 eiro, savukārt jaunajos projektos - par 12%, sasniedzot 152 000 eiro.
Otrdien, 3. martā, plkst. 11 "Swedbank" centrālajā ēkā, Balasta dambī 15 notiks pasākums par nekustamā īpašuma tirgus attīstības aktualitātēm.
Pasākuma laikā runās par to, kā izskatās mājokļu tirgus, mājsaimniecību finanšu un Latvijas ekonomikas veselība, ko var sagaidīt 2026. gadā, kas patlaban virza nekustamā īpašuma tirgu, kā mainās pircēju paradumi un kā Latvija izskatās uz Baltijas valstu fona. Tāpat tiks runāts par to, kāds ir pieprasījums pēc aizdevumiem attīstībai no nekustamā īpašuma attīstības uzņēmumiem un kāds ir nekustamā īpašuma tirgus attīstības potenciāls.
Pasākumā piedalīsies "Swedbank" Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāja Latvijā Marika Toma, "Swedbank" galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija, "Swedbank" Ražošanas un nekustamo īpašumu uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ina Ligere un "Swedbank" mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
