TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā "Sapnis citā Amerikā" mūziķis Lauris Reiniks devās uz Floridu, lai tiktos ar latviešu speciālistu, sirds un plaušu ķirurgu Gundaru Katlapu. Šīs tikšanās fokusā nonāca ASV medicīna, iezīmējot kosmiskas summas, no kurām pacientiem nākas atvadīties.
Katlaps norāda, ka viņa praksē finansiāli visdārgākā ir bijusi plaušu transplantācija abās pusēs, izmantojot mākslīgās asinsrites sistēmas. Šādas procedūras cena var sasniegt pat 1,2 miljonus dolāru. Tikai pērnā gada laikā viņš īstenojis aptuveni 500 šādu sarežģītu operāciju. Ārsts skaidro, ka šī astronomiskā summa nav uzskatāma par slimnīcas tīro ienākumu: "Tā gan nav peļņa! Daudz cilvēkiem no tā ir jāmaksā algas, kā arī jānorēķinās par zālēm un izlietotajiem materiāliem."
Salīdzinot situāciju ar Latviju, ķirurgs uzsver izšķirošo nozīmi, kāda Amerikā ir veselības apdrošināšanai. Pacientiem, kuriem šāda seguma nav, finansiālais slogs kļūst vēl nepanesamāks: "Ja tiešām kāds no pacientiem atnāk bez apdrošināšanas, tad viņam būtu noteikti jāsamaksā stipri vien vairāk vēl nekā tie 1,2 miljoni."
ASV veselības aprūpes modelis neparedz bezmaksas plānveida ārstēšanu, tomēr akūtās situācijās mediķi sniedz palīdzību ikvienam, neraugoties uz personas bankas konta stāvokli. Interesanti, ka paša ķirurga ienākumi nav tieši piesaistīti veiktajam darba apjomam – viņš saņem fiksētu mēnešalgu, tādēļ operāciju biežums viņa personīgo turību neietekmē.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu