"Ja tolaik būtu lēmums, ka viss notiek valsts valodā, tas kļūtu par farsu," tā savulaik ieviesto bilingvālo izglītības sistēmu kādreizējās Latvijas krievu skolās pamato bijušais izglītības ministrs (07.11.2002.–09.03.2004. un 11.02.2016.–26.11.2018.) Kārlis Šadurskis.
Turpinot publikāciju sēriju (pirmais raksts ""Lēni, pa zilbēm": uz skolu tikai latviešu valodā" – "Latvijas Avīzes" 21. novembra numurā), iztaujājam daudz pieredzējušo politiķi par viņa aizsāktās reformas gaitu un šobrīd sasniegto punktu.
Ieviešot bilingvālo apmācības sistēmu mazākumtautību izglītībā, virsmērķis bija stiprināt Latviju kā vienkopienas valsti un integrēt sabiedrību uz latviešu valodas bāzes. Kā mums ar to ir veicies?
K. Šadurskis: Es teiktu, ka mums ir skaitliski ļoti liela piektā kolonna. Pēc Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī viena daļa saprata, ka tagad jāpaklusē. Bet laiku pa laikam redzam, ka Valsts drošības dienests vienu otru sumpurni izķer. Acīmredzot ir pietiekami liela iedzīvotāju daļa, kas simpatizē Putina režīmam. Viņi šobrīd ir klusi, bet nekur jau viņi nav pazuduši.
Jūsu laikā tika aizsākta mazākumtautību izglītības jeb krievu skolu reforma. Kā jūs raksturotu, kādā punktā šobrīd ar to esam nonākuši?
Normatīvi laikam viss ir izdarīts. No šī mācību gada pilnīgi viss mācību process notiek valsts valodā – visās klašu grupās, ieskaitot pirmsskolu. Bet kā tas strādās praksē, to vēl redzēsim. Un tas ir ļoti atkarīgs no pašvaldībām. Kur bija lielākā problēma ar mazākumtautību izglītības iestādēm? Palika tie paši skolotāji, tie paši direktori. No direktora ir ļoti atkarīgs, kāda ir gaisotne skolā, piemēram, kā tiek mācīta vēsture, vai atbilstoši standartam vai tomēr ne. Skolotāju paaudzei ir jānomainās. Tagad, kad notiek šī pilnā pāreja uz valsts valodu, daļa no tiem, kas izlikās, ka strādā bilingvāli, bet patiesībā turpināja strādāt krieviski, no skolas ir aizgājuši. Daļa ir pensionējušies, daļa aizgāja pēc tam, kad tika pieņemtas stingrākas prasības, tostarp arī lojalitātes kritēriji.
Uz ko tieši šobrīd būtu jākoncentrējas pašvaldībām?
Manuprāt, smagākais spēku pielikšanas punkts šobrīd ir tieši bērnudārzs. Tur bieži vien ir ļoti krieviska vide. Un te būtu ļoti svarīgi, tostarp noteikti arī Rīgas pašvaldībai, piestrādāt pie pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu direktoriem un prasīt, lai viņu darbs pilnībā atbilstu tam, ko nosaka normatīvi. Protams, ka ar krievu bērniņu ir jārunā krieviski, ja viņš neko nesaprot latviski. Bet tur ir jābūt skaidram plānam, kā arvien vairāk un vairāk mēs ar viņu runājam latviski. Bērnudārzā bērniem nebūs nekādu ideoloģisku šķēršļu brīvi apgūt latviešu valodu un emocionāli, savā vērtību sistēmā integrēties Latvijā. Bet, ja šī integrēšanās nav notikusi agrīnā bērnībā, tad tas ir daudz grūtāk.
Kāpēc neatkarīgā valstī šis ceļš līdz vienotai izglītības sistēmai latviešu valodā kopumā tomēr bija tik ilgs?
Faktiski mums ir bijuši trīs posmi izglītības valodas pārējai. Tas bija 2002.–2004. gads, kad sākām bilingvālo izglītību. Tad bija 2016.–2019. gads Kučinska valdības laikā, kad pārgājām uz vidusskolas posmu pilnībā valsts valodā, bet pamatskolā ieviesām kāpjošu valsts valodas proporciju.