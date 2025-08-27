Jau gandrīz mēnesi spēkā ir jaunie alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi. Tagad alkoholu no pirmdienas līdz sestdienai iespējams iegādāties tikai no plkst. 10:00 līdz 20:00, bet svētdienās – līdz plkst. 18:00. Grozījumi raisījuši asas diskusijas sabiedrībā, īpaši laukos, kur tiek uzskatīts, ka noteikumi varētu smagi skart mazās bodītes, vēsta 360TV Ziņas.
Laukos sastaptie cilvēki gan uzskata, ka valdība ar šādiem noteikumiem pircēju paradumus būtiski nemainīs. Murmastienes iedzīvotājs Valērijs 360TV Ziņām sacīja, ka cilvēki, kuri grib dzert, tāpat to darīs, tikai citā laikā. Arī Rudzātu iedzīvotājs Ilmārs pauda neizpratni par valdības loģiku – pēc viņa teiktā, cilvēki, kam ieradums jau izveidojies, alkoholu iepērk iepriekš un problēmu sev nerada.
Veikalu vadītāji atzīst, ka rīta un vakara stundās veikalos ir klusāks, taču ienākumu kritums nav jūtams. Veikala vadītāja Tekla norāda, ka pircēji pieraduši pie jaunajiem noteikumiem un ierodas noteiktajā laikā. Arī pārdevēja Anita stāstīja, ka pirmajās dienās cilvēkiem nācies pierast pie jaunās kārtības, bet tagad viss atgriezies ierastajās sliedēs.
Sabiedrībā izskanējis viedoklis, ka līdz ar ierobežojumiem varētu uzplaukt nelegālā tirdzniecība jeb tā sauktās “točkas”. Policija gan šādus pieņēmumus neapstiprina, taču vietējie neslēpj – iespējas iegādāties alkoholu ne vienmēr aprobežojas ar legālajām bodēm. Kāds Atašienes iedzīvotājs atzina, ka daži mājās gatavo alu vai šņabi un to pārdod, bet Galēnu iedzīvotājs Zintis piebilda – ja kādam ļoti vajadzīgs, vienmēr atradīsies kāds, kas palīdzēs pie dzēriena tikt.
360TV Ziņas, apceļojot vairākus Latgales ciemus, secināja, ka jaunais likums nevienu mazo veikalu bankrotā neiedzīs un arī nevienu alkohola cienītāju neatturēs no ieradumiem. Kā sacīja viens no vietējiem – ja gribēs, tad dabūs, un nekādu problēmu nebūs.
Tikmēr portālā “Manabalss.lv” redzamas diametrāli pretējas iniciatīvas – daļa sabiedrības aicina alkohola tirdzniecību ierobežot vēl stingrāk, bet citi vēlas atjaunot iepriekšējo kārtību. Valdība par iespējamiem grozījumiem sola lemt nākamgad, kad būs izvērtēti pirmie rezultāti.
