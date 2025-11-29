Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Atliku visus veicamos darbus, iededzu svecīti un noskatījos Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas pludmales volejbola spēli Adelaidē, kur viņas izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā. Par viņu cīņas sparu liels prieks! Lai sportistēm veicas arī turpmāk! Vienīgi skumdināja, ka Latvijas karogu viņas uzklāja uz pleciem, manuprāt, tā nevajadzētu lietot mūsu simbolu."
- Ērika Kreile Rīgā: "Esmu 3. grupas invalīde, kaut gan darba stāžs ir liels, pensija – vien 650 eiro mēnesī. 1. un 2. grupas invalīdiem ir dažādi atvieglojumi, man diemžēl nav. Sāp sirds par netaisnību... Veikalos galvenokārt izvēlos produktus, kas nocenoti, kam nākamajā dienā beidzas lietošanas termiņš. Pie mums veikali šādiem produktiem piemēro 25–50 procentu atlaidi, taču ārzemēs līdzīgos gadījumos produktus atdod par velti."
- Valdis Rozītis Gulbenes novadā: "Tā arī nav skaidrs, vai tiešām tie suņi Brunavas pagastā, kurus pēc tam nošāva mednieks, saplosīja to stirniņu... Gaidām izmeklēšanas rezultātus. Esmu bijis mednieks, līdzīgu gadījumu atceros no padomju laikiem, kad, braucot mājup, ievēroju, ka divi suņi plosa stirnu... No mājām paņēmis ieroci, vienu suni nošāvu, otrs aizbēga. Par notikušo ziņoju mednieku biedrībai. Toreiz par šādu rīcību saņēmu prēmiju."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Galvenajai prioritātei valstī jābūt demogrāfijas veicināšanai. Ja būs cilvēki, būs arī rūpes par bērniem, jaunatni. Galvenais, lai būtu darbs, iespējas iegūt izglītību, tad arī stiprināsies valsts aizsardzība. Svarīgi ietaupīt valsts naudu. Uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas nav jāuztur par valsts naudu, lai tās meklē finansējumu citur."
- Andris Rudzītis Rīgā: "Presē aizvien biežāk un skaļāk apspriež lietu par Džefriju Epstīnu, kurš ASV tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā. Tajā esot pieminēti daudzi sabiedrībā zināmi politiķi. Esot publicēti dokumenti, no kuriem izriet, ka Epstīns ir mēģinājis sazināties ar Krievijas amatpersonām, lai piedāvātu Maskavai informāciju par Trampu. Manuprāt, Krievijas izlūkdienests pārtvēris šos slepenos failus, un nu Tramps ir uz krievu āķa. Citādi grūti izskaidrot Trampa labvēlību pret Putinu – arī jautājumā par miera līgumu ar Ukrainu."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu