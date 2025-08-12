Vēl nesen, runājot par pensiju 2. līmeni, biežāk dzirdējām par “aktīviem” un “konservatīviem” plāniem. Taču arvien lielāku nozīmi iegūst dzīves cikla plāni – ieguldījumu stratēģija, kas mainās līdz ar cilvēka vecumu.
Kas īsti ir dzīves cikla plāni, kā tie darbojas un kāpēc tos vērts apsvērt? Skaidro Anželika Dobrovoļska, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.
Ieguldījumi, kas mainās līdz ar vecumu
“Dzīves cikla plāni pielāgojas pensiju 2. līmeņa dalībnieka vecumam. Tas nozīmē – jaunībā ieguldījumi tiek veidoti aktīvāk, bet, tuvojoties pensijas vecumam, stratēģija kļūst piesardzīgāka,” skaidro Anželika Dobrovoļska.
Šāds piegājiens palīdz līdzsvarot riskus un potenciālo peļņu dažādos dzīves posmos – jaunībā ir iespēja pelnīt vairāk, savukārt vēlāk – saglabāt uzkrāto.
Svarīgi izvēlēties savam vecumam atbilstošu plānu
Dzīves cikla plāns jāizvēlas atbilstoši savai dzimšanas desmitgadei – piemēram, “1990+”, “1980+” vai “1970+”. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja, piemēram, 80. gados dzimis cilvēks izvēlas plānu, kas paredzēts jaunākiem dalībniekiem, tad tuvojoties pensijai, ieguldījumi joprojām būs pārāk aktīvi, kas nozīmē lielāku risku zaudēt daļu uzkrājumu tirgus krituma gadījumā. Savukārt, izvēloties pārāk konservatīvu plānu, var palaist garām iespēju uzkrājuma gados gūt lielāku peļņu.
Var izmantot Swedbank pensiju 2. līmeņa kalkulatoru, lai noskaidrotu, cik daudz iespējams uzkrāt, izvēloties savam vecumam atbilstošu plānu.
Kā saprast – kas ir “aktīvs” un kas – “piesardzīgs”?
Vienkāršoti runājot, pensiju plānu ieguldījumus var iedalīt divās galvenajās grupās – akcijās un obligācijās. Obligācijas tiek uzskatītas par piesardzīgākiem ieguldījumiem ar stabilāku, bet ierobežotu peļņu. Savukārt akcijas piedāvā lielāku peļņas potenciālu, taču arī lielākus svārstību riskus. Dzīves cikla plānos, piemēram, “1990+”, sākotnējā posmā līdz pat 100% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās, bet tuvojoties pensionēšanās vecumam, ieguldījumi tiek pakāpeniski pārorientēti uz obligācijām. Swedbank pensiju 2. līmeņa plānus apskati šeit.
Vai tādējādi nepalaidīšu garām iespēju nopelnīt, ja tirgus ir labvēlīgs?
Swedbank dzīves cikla plāni ir aktīvi pārvaldīti, tas nozīmē – lēmumi tiek pieņemti, reaģējot uz aktuālo situāciju tirgos. Ja parādās labas izaugsmes iespējas, plānā iespējams elastīgi mainīt ieguldījumu struktūru – palielinot akciju īpatsvaru vai tieši otrādi – kļūstot piesardzīgākiem. Mērķis ir viens – panākt, lai plāna gala termiņā dalībnieks saņemtu iespējami lielāku uzkrājumu.
Kā dzīves cikla plāni atšķiras no ierastajiem?
Galvenā atšķirība ir stratēģijas automātiskā pielāgošanās vecumam. Klasiskajos plānos ieguldījumu proporcijas nemainās, tādēļ klientam pašam laicīgi jādomā par plāna nomaiņu uz konservatīvāku. Dzīves cikla plānos šī pāreja notiek automātiski – bez nepieciešamības veikt papildu darbības.
Swedbank piedāvā trīs dzīves cikla plānus – “1990+”, “1980+” un “1970+”. Katrs no tiem piemērots konkrētai paaudzei, lai ieguldījumu stratēģija vislabāk atbilstu prognozētajam laika periodam līdz pensijai. Piemēram, “1990+” sākumā ieguldījumi akcijās var sasniegt pat 100%, taču pakāpeniski šis īpatsvars samazinās līdz pat 15% vai mazāk.
Šāda pieeja jau kļuvusi populāra vairākās Eiropas valstīs un Skandināvijā, un arī Latvijā dzīves cikla plāni kļūst par jauno standartu, kā gudri pārvaldīt savus pensijas uzkrājumus.
