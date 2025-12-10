Iecerēts, ka Rīgas izglītības iestādēm būs iespēja izmantot aptuveni četrus miljonus eiro, lai īstenotu veiksmīgāku mazākumtautību skolu pāreju uz mācībām latviešu valodā.
Tā preses konferencē informēja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis. Daļa līdzekļu tiks piešķirta bērnudārziem, lai tajos varētu nodrošināt katrā grupā divus pedagogus un vienu pedagoga palīgu. Tas ļaus intensīvāk nodrošināt latviešu valodas apguvi. Skolās būs iespējams piemaksāt skolotājiem, kuri iesaistīsies klašu sadalīšanā mazākās grupās, lai palīdzētu skolēniem apgūt valodu. Tāpat no šī finansējuma plānots apmaksāt pedagoga palīgu darbu un finansēt ārpusklašu aktivitātes, piemēram, rīkojot diskusiju klubus, piesaistot personības, apmaksājot klases kino apmeklējumu, lai noskatītos kādu patriotisku filmu un tamlīdzīgi, skaidroja Ķirsis, piebilstot, ka skolām būs iespēja brīvi izvēlēties, kādas papildu aktivitātes veikt.
