Vai pieļaujams, ka darba sludinājumi tiek publiski izvietoti svešvalodā, piemēram, angļu vai vācu? Var saprast un ir normāli, ka tiek meklēti darbinieki ar noteiktu valodu zināšanām, taču vai tāpēc sludinājumi drīkst būt svešā mēlē? Gunta P.

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta vadītāja Madara Rēķe paskaidro, ka darba sludinājumam piemērojamas Valsts valodas likuma prasības par sludinājuma valodu. 

Ja darba devējs pretendenta piesaistei izmanto darba sludinājumu, ir jāievēro Valsts valodas likuma 21. panta noteikumi par publiskas informācijas sniegšanu – darba sludinājumam jābūt valsts valodā.

