Kā ziņo mediji, pamatīga krīze piemeklējusi Latvijas Nacionālo arhīvu. Novecojusī siltumapgādes sistēma nespēj sasildīt arhīva telpas Rīgā, Bezdelīgu ielā.
Klientu apkalpošanas telpās ir tikai 16 grādu, bet glabātavās temperatūra ir vēl zemāka, vēstīja Latvijas Televīzija. Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža pirmdien intervijā LTV teica: "Problēma joprojām ir glabātavās, kur ir ļoti auksts, un, ja darbiniekam jāiet uz glabātavu, tad viņam ir jāsaģērbjas un jāsagatavojas šim darbam." Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatējusi, ka darba vietās temperatūra ar visiem papildu sildītājiem telpās bija būtiski zem Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem 19 grādiem.
Nacionālajā arhīvā glabājas dokumenti par valsts dibināšanu, pastāvēšanu un valstiskuma atjaunošanu. Uz arhīvu nāk cilvēki, kuriem jāsakārto sava dzīve, lai pierādītu īpašuma tiesības vai nostrādātos darba gadus pensijas saņemšanai. Atšķirībā no darbiniekiem dokumenti šādā vēsā temperatūrā jūtoties labi, skaidrojusi arhīva direktore. Sliktāk būtu, ja tos pārvietotu strauji uz siltām telpām. Nedienas ar siltumapgādi sākušās decembra beigās, kad visi darbinieki strādājuši attālināti un visās arhīva ēkās pazemināta temperatūra, lai mazāk maksātu par apkuri. "Diemžēl šīs ēkas vecā pieredzējusī sistēma nespēja atgūties pēc šīs temperatūras samazināšanās," stāstījusi Sprūdža. Arhīva direktore atzina – ātrs risinājums diez vai būs. Jāremontē pirms 45 gadiem būvētais siltummezgls. Lai nomainītu atsevišķus elementus un atjaunotu silta gaisa plūsmu, vajadzīgi vismaz 100 000 eiro. Atbildīgā Kultūras ministrija par situāciju Nacionālajā arhīvā ir informēta. Ministrija vērsīšoties valdībā ar lūgumu pēc līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Kā atgādina LTV, arhīva ēkas Bezdelīgu un Slokas ielā bija iekļautas siltināšanas un energoefektivitātes projektā. Ministrija bija atradusi 22 miljonus eiro šim mērķim. 2024. gadā "Valsts nekustamie īpašumi" sākuši izpēti, taču pēc tam informēts, ka ar šādiem līdzekļiem nepietiek un beigās no projekta atteicās.
