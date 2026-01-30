Ņemot vērā publiskajā telpā ieilgušo polemiku starp komponistu Raimondu Paulu un "Dziesmu svētku "Manai dzimtenei"" rīkotājiem, virsdiriģenti nolēmuši neturpināt šo svētku sagatavošanas nodrošināšanu.
Tā šonedēļ paziņojuši novadu un pilsētu koru virsdiriģentu pārstāvji. Koru virsdiriģenti gan norāda, ka, respektējot dziedātāju vēlmi, šā gada koncertprogrammās tiks iekļautas Paula kordziesmas, godinot komponistu viņa 90. jubilejā.
Bet "Dziesmu svētku "Manai dzimtenei"" rīkotāji aicinājuši Maestro uz sarunu par iecerēto pasākumu. Rīkotāji esot gatavi atteikties no pasākumā gūtās peļņas un novirzīt to Raimonda Paula izvirzītam mērķim, rīkotāji raksta paziņojumā medijiem. Rīkotāji esot arī gatavi atkāpties no pasākuma organizēšanas un uzticēt to kādam citam, "ja tas palīdzēs atjaunot uzticību". Pasākums sākotnēji tika dēvēts par Raimonda Paula dziesmu svētkiem, taču, Paulam no tā norobežojoties, nosaukums tika mainīts. Savu dalību pasākumā pieteikuši 14 000 dziedātāju. Koncerts plānots šā gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē "Sidraba birzs".
