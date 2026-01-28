Ekonomikas ministrs Viktors Valainis piektdien, 23. janvārī, paziņoja, ka rosinājis nekavējoties sasaukt Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdi, lai rastu efektīvus risinājumus iedzīvotāju atbalstam.
Vēl vakar, kaut nu jau pagājušas piecas dienas kopš šā paziņojuma, nekādu ziņu par sēdi – vai un kad tā notiks – nav, kaut ministra rakstītajā teikts "nekavējoties". Valainis min, ka šogad janvāris Latvijā bijis aukstākais pēdējo 15 gadu laikā, tas ietekmējis siltumenerģijas patēriņu un mājsaimniecībām tas rezultēšoties būtiski lielākos apkures rēķinos. Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) vakar medijiem ziņoja, ka ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība aicinās siltumapgādes uzņēmumus rast iespēju janvāra rēķiniem piemērot atlikto maksājumu. Tāpat KEM, Labklājības ministrija un LPS esot vērsušās pie Ekonomikas ministrijas, lūdzot izvērtēt granulu cenu pamatotību. Klimata un enerģētikas ministrija arī secina, ka 2026. gada janvārī saistībā ar zemo gaisa temperatūru ir būtiski pieaudzis enerģijas patēriņš, tostarp vairāk tiek patērēta malka, granulas, gāze, elektroenerģija un siltumenerģija. Ministrija arī norāda, ka siltumenerģijas tarifi un dabasgāzes cena, kā arī elektroenerģijas mazumtirdzniecības cena Latvijā vidēji šobrīd ir nedaudz zemāka kā 2025. gada janvārī, tomēr lielāka patēriņa dēļ janvāra rēķini daudziem būs augstāki. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis izteicies, ka šobrīd Latvijā nav enerģētiskās krīzes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu