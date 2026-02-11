Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs vakar individuālās sacensības uzsāka biatlonisti, labākajam no latviešiem esot debitantam Renāram Birkentālam.
Divdesmit kilometru individuālajā distancē Renārs Birkentāls ar šaušanā pieļautām divām kļūdām no uzvarētāja norvēģa Juhana Ūlava Botna atpalika 5:29 minūtes un ierindojās 31. vietā. "Nejūtos īpaši labi, jau iesildoties biju kā skābs gurķītis, nevarēju turēt tādu tempu, kā gribētu. Pirmajā šautuvē neveikla uzmanības kļūda, esmu apmierināts, ka bija tikai divas kļūdas, bet trasē diezgan daudz pietrūka. Turpinām cīnīties," Latvijas Televīzijai komentēja Birkentāls. Andrejam Rastorgujevam trīs neaizvērti mērķi un 41. vieta. Sešpadsmit gadus vecais Rihards Lozbers lielajā debijā pirmajās divās šautuvēs kļūdījās septiņas reizes, nākamajās divās – tikai vienu, finišā – pirmspēdējā, 88. pozīcija. Edgars Mise ar sešiem misēkļiem – 83.
Čempionam Juhanam Ūlavam Botnam šīs ir pirmās olimpiskās spēles, 26 gadus vecais biatlonists nav startējis pasaules čempionātos, bet Pasaules kausā šī viņam ir tikai otrā sezona.
Šorttrekā 1000 metru distancē ceturtdaļfinālu sasniedza gan Reinis Bērziņš, gan Roberts Krūzbergs. Bērziņš savā kvalifikācijas slidojumā pirmspēdējā aplī izmantoja pretinieku cīniņu un pacēlās uz otro vietu, ko arī droši noturēja, Krūzbergu pēc sadursmes ar amerikāni fotofinišs ierindoja trešajā vietā. Par kontaktu tika sodīts konkurents, bet latvietis ar tiesnešu lēmumu iecelts nākamajā kārtā. Turpinājums ceturtdienas vakarā.
Distanču slēpošanas sprintā no latviešu seksteta sekmīgākais Raimo Vīgants ar 52. pozīciju. Otro zeltu šajās spēlēs un septīto karjerā izcīnīja norvēģis Juhaness Klēbo.
Sekojam līdzi
- 11. februāris
• 12:30 – kalnu slēpošana, supergigants – E. Opmanis
• 15:15 – biatlons, 15 km individuāli – B. Bendika, E. Volfa, S. Buliņa, A. Sabule
• 18:00 – kamaniņu sports, divnieki – K. Bogdanova/M. Robežniece, M. Bots/R. Plūme, E. Ševics-Mikeļševics/L. Krasts
Mūsējo rezultāti
- R. Birkentāls – 31. vieta biatlonā 20 km individuālajā distancē (no 89)
- A. Rastorgujevs – 41. vieta biatlonā 20 km individuālajā distancē (no 89)
- E. Mise – 83. vieta biatlonā 20 km individuālajā distancē (no 89)
- R. Lozbers – 88. vieta biatlonā 20 km individuālajā distancē (no 89)
- R. Bērziņš – kvalificējās ceturtdaļfinālam 1000 m šorttrekā
- R. Krūzbergs – kvalificējās ceturtdaļfinālam 1000 m šorttrekā
- K. Auziņa – 70. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 89)
- S. Krampe – 76. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 89)
- L. Kaparkalēja – 82. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 89)
- R. Vīgants – 52. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 95)
- L. Kaparkalējs – 57. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 95)
- N. Saulītis – 77. vieta sprintā distanču slēpošanā (no 95)
