Latvijas hokeja izlase pirms maijā gaidāmā pasaules čempionāta aizvadīs astoņas pārbaudes spēles.
Milānas olimpisko spēļu hokeja turnīrs jau ir vēsture, Latvijai tajā ieņemot 10. vietu 12 komandu konkurencē. Bija iespēja sasniegt arī ko labāku, taču tas neizdevās, tāpēc sava mundiera spodrināšana jāatliek uz pasaules čempionātu, kas no 15. maija divas nedēļas notiks Šveicē. Latvijas izlases kandidāti turnīram Cīrihē sāks gatavoties salīdzinoši drīz – aprīļa sākumā. Zināms arī pārbaudes spēļu grafiks. Pirmie divi mači 8./9. aprīlī mājās pret Austriju, pēc tam 22. aprīlī viesos Lahti spēle pret mājiniekiem somiem un dienu vēlāk turpat arī ar dāņiem. Nākamais izbraukums būs uz Slovākiju 2./3. maijā, bet noslēdzošais posms atkal mājās 6./7. maijā pret Norvēģiju. Mūsējo sastāva aprises pagaidām ir miglā tītas, jo Ziemeļamerikā pilnā sparā ritēs "play off" cīņas, kā arī pieredze rāda, ka olimpiskajos gados daudzu komandu vadošie spēlētāji izvēlas atvilkt elpu un pasaules čempionātu izlaiž. Tā būtu laba iespēja komandā iespēlēt jaunos un tos, kas pēdējos gados palikuši aiz svītras, taču jāliek aiz auss, ka Harijam Vītoliņam pēc pasaules čempionāta beidzas līgums ar Latvijas Hokeja federāciju, tāpēc rezultāts būs svarīgs arī no šī aspekta.
Olimpiskās atskaņas gan vēl nav rimušas. Zelta medaļnieki ASV hokejisti otrdien tika sveikti dzimtenē, Donaldam Trampam uzaicinot viņus uz gadskārtējo ASV prezidenta runu par stāvokli valstī, kurā viņš uzrunā Kongresa abu palātu pārstāvjus. Klātesošie hokejistus sveica ar ilgām stāvovācijām. Tramps paziņoja, ka finālspēles varonim vārtsargam Konoram Helebakam piešķirs ASV augstāko civilo apbalvojumu – Prezidenta brīvības medaļu. Interesanti, ka uz pasākumu tika aicināta arī ASV sieviešu izlase, kas tāpat kā vīru izlase Milānā finālā arī uzvarēja Kanādu, taču dāmas atteica, aizbildinoties, ka tām jau ir saplānoti citi darbi.
Izšķirošie notikumi tuvojas Baltijas hokeja līgā, jo pamatturnīrā atlikušas vairs 18 spēles. Sešas "play off" dalībnieces ir zināmas, taču pēdējos mačos būs ļoti sīva cīņa par pirmajām divām vietām, kas uzreiz iekļūs pusfinālā. Līdere ar 60 punktiem nedaudz negaidīti, bet tajā pašā laikā pelnīti, ir "Liepājas hokeja komanda", taču tai ir par divām spēlēm vairāk nekā tuvākajiem sekotājiem – Kijivas "Capitals" un "Mogo/RSU", kas iekrājušas 57 un 56 punktus 35 mačos. Labāko divniekā vēl var tikt arī Jelgavas "Zemgale/LBTU", kam ir 56 punkti 36 cīņās. Ļoti iespējams, ka pamatturnīrā vadošo komandu galīgais vietu sadalījums būs zināms tikai pēc pēdējā mača, kurā "Mogo" uzņems liepājniekus. Labāko sešinieku savukārt noslēdz "Prizma" un Tallinas "Panter" ar 34 un 32 punktiem, kas nodrošinājušas vietu ceturtdaļfinālā, kamēr "Rīgas Hokeja skolai" (20), Elektrēnu "Energijai" (19) un Viļņas "Hockey Punks" (14) turnīrs beigsies 11. martā.
