Dziedātāja, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Elīna Gluzunova pošas uz savu vecmeitu ballīti un atklāj, ka laulība ar dzīvesbiedru, bērnu tēvu Artjomu jau noslēgta. Tagad viņa ir oficiāla godājama kā Gluzunova. Neskatoties uz to, kāzu svinības vēl tikai būs!
Kamēr Elīna gatavojas savai vecmeitu ballītei, viņa atzīst, ka daudz kas ir mainījies abu attiecībās. “Varbūt Artjoms nav mainījies, bet ir mainījusies mana attieksme, un līdz ar to arī viņš līdzi man. Es visu laiku viņu presēju, ka vajag tā un šitā, vajag ātrāk. Nevienam cilvēkam nepatīk, ka viņu visu laiku baksta un kaut ko gaida. Iespējams, tas bija tas iemesls, kāpēc mēs iepriekš neapprecējāmies – jo es visu laiku to gribēju uzspiest.
Vairs nav nekādas uzspiešanas, nekādu pārmetumu, un mums nekas vairs nav jādala. Tagad man būs vairāk jāpiekāpjas, jo vīrs – vīrietis ģimenē ir galvenais. Es vairs nevarēšu savu ego tik daudz rādīt,” stāsta Elīna Gluzunova.
VIDEO:
