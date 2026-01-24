Gada nogalē sabiedrība uzzināja par kādu nozīmīgu pavērsienu Olgas Kambalas ģimenē – viņas vidējā atvase Loreta ir pieņēmusi bildinājumu. Gatavojoties šova "Slavenības. Bez filtra" jaunākajai sezonai, Olga un Kaspars veltīja laiku diskusijām par gaidāmo notikumu, neslēpjot gan aizkustinājumu, gan mātišķas bažas.
Grimētavas krēslā sēžot, Olga saņēma tiešu jautājumu no vīra: "Vai tu priecājies, ka Loreta, tava vidējā meita, tūlīt precēsies?" Atbilde bija neviennozīmīga, atklājot iekšēju cīņu starp prieku un skumjām par bērna pieaugšanu. Olga neslēpa, ka "tā esot tāda jocīga sajūta".
Olga atzīst, ka ziņa par saderināšanos izraisījusi asaras. "Jā, es ļoti priecājos, bet… no otras puses, man ir tāda sajūta, ka man viņu atņēma," viņa skaidroja. Emocijas bijušas tik sakāpinātas, ka gredzena vizuālās detaļas palikušas otrajā plānā. "Es pat tikai pēc nedēļas pamanīju, ka tas gredzens ir diezgan okei… es biju tik pārsteigta. Es pa īstam priecājos. Es neskatījos, kur viņi atrodas, cik maksā tas gredzens, es pa īstam priecājos," atceras Olga.
Diskusijā neizpalika arī praktiskā puse. Kamēr Kaspars uzskata, ka galvenais ir solījums mīlēt, Olga paliek uzticīga saviem principiem: "Es esmu mantisks cilvēks, man viss iet kopā. Tā ir mana meita! Hallo!" Viņa pat pajokoja, ka "topošajam znotam vajadzētu izpirkt līgavu no vecākiem par 100 aitām".
Lai gan Kaspars aicina vispirms uzklausīt pašu jauno pāri, Olga ir pārliecināta – šāds notikums ir jānosvin ar vērienu. Viņa neslēpj savu entuziasmu par svētku rīkošanu: "Bet es jau arī gribu to ballīti, b*in, es pirmo reizi izdodu meitu pie vīra!"
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu