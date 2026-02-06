Kāds uzturs palīdz uzlabot smadzeņu darbību un garīgo mundrumu ikdienā? Kādas uzturvielas īpaši nepieciešamas prāta darbībai?Jautā Lāsma B.

Pirms pievēršas konkrētām uzturvielām, svarīgi neaizmirst par ūdens dzeršanu. “Smadzenēs 75 procenti ir ūdens, un pat viegla dehidratācija var pasliktināt koncentrēšanās spējas un domāšanu. Uz vienu svara kilogramu dienā ieteicams izdzert 30–35 ml ūdens vai nesaldinātas tējas. Vēlams, lai dzēriens nesatur kofeīnu,” kā būtisku atzīmē "Veselības centra 4" uztura speciāliste, Mg. sc. sal. uztura zinātnē Guna Rijkure. 

Viņa norāda, ka svarīgi ievērot arī regulāras maltītes, kas palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un novērš smadzeņu miglas sajūtu, nodrošinot garīgo mundrumu visai dienai. Arī miegs un fiziskās aktivitātes būtiski ietekmē kognitīvās spējas. Lai smadzenes darbotos pilnvērtīgi, jānodrošina pietiekami daudz miega un iespējami vairāk jāuzturas svaigā gaisā, jāvēdina telpas. Regulāras kustības un fiziskās aktivitātes stimulē smadzeņu darbību un uzlabo koncentrēšanos.

