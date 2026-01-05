Tautā mīlētā Dailes teātra aktrise Olga Dreģe neilgi pirms gadumijas intervijā žurnālam "Ieva" atzina, ka aizvadītie Ziemassvētki bijuši smagāki nekā citus gadus. Rudenī mūžībā devusies viņas vecākā māsa Marta, kura nodzīvoja 91 gadu. Zaudējums aktrisei joprojām sagādā sāpes, tomēr viņa cenšas saglabāt gaišu skatījumu uz dzīvi un turpina aktīvi strādāt.
Dreģe nāk no daudzbērnu ģimenes — viņi bijuši astoņi bērni. Šogad viņai nācies atvadīties no vecākās māsas, savukārt pašai aktrisei pavasarī apritēs 88 gadi. Šo dzīves posmu viņa uztver kā laiku, kad īpaši spilgti atklājas patiesās vērtības un apziņa par dzīves trauslumu.
Māsas aiziešana īpaši jūtami ietekmējusi svētku sajūtu. Aktrise ar siltumu atceras kopā pavadītos gadus — bērnību, jaunības laikus, bēgļu gaitas, balles un kopīgus piedzīvojumus, kas palikuši atmiņā uz mūžu. Šobrīd viņa tuviniekiem dāvina māsas rokdarbus, tādējādi saglabājot saikni ar Martas piemiņu.
Dzīvot tālāk Dreģei palīdz arī dramaturga Paula Putniņa doma:
"Viss dzīvē pāriet!"
Šis teiciens viņai šobrīd kalpo kā iekšējs balsts.
Neraugoties uz pārdzīvojumiem, ikdiena aktrisei ir darbīga — viņa turpina spēlēt izrādē "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", rūpējas par veselību un pavasarī plāno jaunu radošu darbu sadarbībā ar poļu režisoru.
Plašāk uzziniet žurnālā "Ieva".
