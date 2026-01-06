Aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa aizvadītā gada nogalē sociālajos medijos ļāvusi noprast, ka viņas dzīvē parādījies īpašs cilvēks. Noslēpumainā video sociālajā medijā "Instagram" Zeltiņa dalījās ar kadriem, kuros redzama kopā ar kādu kungu, abu starpā netrūkstot sirsnīgiem tuvības mirkļiem.
Video pavadošajā tekstā aktrise atklāja, ka aizvadītais gads viņai atnesis negaidītu dāvanu – klātbūtni, savienojumu un patiesību, piebilstot, ka tas viņai kļuvis par īpašu Ziemassvētku piedzīvojumu.
Savukārt, sagaidot Jauno gadu, Zeltiņa publiskoja vēl vienu video, kurā abi redzami sadevušies rokās, pirmo reizi ļaujot noslēpumaino pavadoni ieraudzīt pilnībā.
Jaungada ierakstā aktrise dalījās arī ar pārdomām par nākamo gadu, vēlēdama, lai tas katru satiek tieši tur, kur cilvēks patiesi ir, un dod to, kam viņš ir gatavs.
Šie ieraksti raisījuši plašu atsaucību – komentāros sekotāji Agnesei vēlējuši laimi, uzsverot, ka viņas prieks un piepildījums ir labi jūtams un tas viņai ļoti piestāv.
