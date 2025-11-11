Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA), kurš ilgstoši nepiedalās domes darbā, jo uzlabo savu veselību, pirmdien paziņoja, ka neplāno kandidēt Saeimas vēlēšanās. 

Taču viņš aicina nacionāli konservatīvos politiskos spēkus – Nacionālo apvienību, Zaļo un zemnieku savienību un "Apvienoto sarakstu" – atbalstīt režisora Alvja Hermaņa ideju, lai Latvijā varētu saglabāt nacionālās vērtības. 

E. Helmanis apgalvoja, ka "Jaunās Vienotības" ("JV") vadībā notiekot sabiedrības šķelšana un valdošais spēks, iesaistot medijus, esot dažādi kavējis nacionālo vērtību nostiprināšanu Ogres novadā, piemēram, Neatkarības laukuma veidošanas gaitā.

Ogres novada domes priekšsēdētājs slimības dēļ 

