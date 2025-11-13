Siguldas novada domes deputāti šodien nobalsoja par mēra Jāņa Vimbas ("Siguldas novada partija") atbrīvošanu no amata.
Par Vimbas atbrīvošanu nobalsoja 12 šo pieprasījumu iesniegušie deputāti, kā arī domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele (JV). Pret nobalsoja pieci deputāti, bet viens deputāts atturējās.
Domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna mēra ievēlēšanai pildīs Stupele.
Kā iepriekš aģentūrai LETA pauda domes deputāte un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktore Līga Sausiņa (NA), iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Vimbas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata parakstījuši septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti - Sausiņa, Ivo Alksnis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats, Maija Pūce un Jānis Strautmanis, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti - Linards Kumskis, kas ir domes priekšsēdētāja vietnieks, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Zane Berdinska.
Kā galveno pamatojumu domes priekšsēdētāja atstādināšanai Sausiņa aģentūrai LETA minēja to, ka deputātiem arvien biežāk nākoties uzklausīt iedzīvotāju neapmierinātību par to, ka nenotiek plānotās lietas, piemēram, ielu remonti, procesi kopumā notiekot lēni un uz iedzīvotāju iesniegumiem tiekot atbildēts nevērīgi.
Mēra gāzēji uzskata, ka domes priekšsēdētāja prioritātes šobrīd esot publiskā tēla veidošana. "Diemžēl viņi neredz Vimbas interesi iedziļināties pašvaldības lietās un līdz ar to parādās nekompetence," pauda Sausiņa.
Savukārt Vimba aģentūrai LETA iepriekš apliecināja, ka iesniegums par neuzticības neizteikšanu no koalīcijas partneriem viņam ir pārsteigums. Vienlaikus viņš noraidīja deputātu paustos pārmetumus.
Šī gada pašvaldību vēlēšanās Siguldas novada domē iedzīvotāji ievēlēja 19 deputātus, kuri pārstāv politiskos spēkus no četriem sarakstiem. Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotais saraksts ieguva vislielāko mandātu skaitu, proti, septiņus, pa pieciem mandātiem katrai ir Siguldas novada partijai, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotajam sarakstam, "Jaunajai vienotībai" - divi mandāti.
Jūlijā par Vimbu nobalsoja 11 deputāti, astoņi bija pret, bet viens atturējās. Par Vimbu nobalsoja no Siguldas novada partijas ievēlētie deputāti - Vimba, Eisaks, Jānis Zilvers, Jānis Eisaks un Mārtiņš Zemītis. Tāpat par viņu nobalsoja no partijas "Jaunā Vienotība" ievēlētā Ina Stupele un Mārtiņš Rupmejs. No LZS un LZP kopīgā saraksta ievēlētajiem deputātiem par Vimbu nobalsoja Linards Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Jānis Zilvers, savukārt no šī paša saraksta ievēlētā Zane Berdinska balsoja pret.
