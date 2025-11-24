Par Jūrmalas mēru ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Lediņš.
Lediņš pārstāv līdzšinējā mēra Gata Trukšņa (Latvijas Zaļā partija) sarakstu. Lediņš ir Jūrmalas domes deputāts kopš 2013. gada, bet Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieka amatā strādā kopš 2017. gada. Romāns Mežeckis (LZP) vakar ievēlēts par domes priekšsēdētāja vietnieku. Viņš pēc vēlēšanām vasarā jau ir bijis šajā amatā, taču vēlāk dome atteicās no otrā vietnieka amata. Opozīcija ir pārliecināta, ka tas noticis, jo Mežeckis varētu nesaņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Pirmdien Mežeckis opozīcijai apgalvoja, ka nekavēsies ar dokumentu iesniegšanu pielaides saņemšanai. Kā ziņots, Truksnis nav saņēmis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, tāpēc atkāpās no amata.
Gatis Truksnis pirmdien tika ievēlēts par domes jaunās Stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas vadītāju. Jūrmalas dome pirms divām nedēļām lēma izveidot šo komiteju, un opozīcija jau tad pauda bažas, ka tā veidota speciāli, lai komitejas vadībā ieceltu mēra amatu zaudējušo Truksni un nodrošinātu viņam atalgojumu. Jau iepriekš, Truksnim zaudējot mēra krēslu, speciāli viņam tika izveidots domes priekšsēdētāja padomnieka amats.
"Pilsētas attīstības ziņā ir jābūt vienotam redzējumam, lai mēs saviem iedzīvotājiem varētu sniegt skaidru izpratni par to, kā pilsēta attīstās un kā tas ietekmēs katru iedzīvotāju. Tas skar gan manu tuvāko četru gadu plānu un dotos solījumus jūrmalniekiem, kuru izpildei es rūpīgi sekošu līdzi, gan pilsētas jaunās ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, pie kuras jau drīzumā sāksim darbu," pauda Truksnis. Paredzēts, ka jaunās komitejas darba nodrošināšanai, iekļaujot tās vadītāja atalgojumu, gadā būs nepieciešami nepilni 23 000 eiro. Komitejā darbosies pieci deputāti.
Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa vakar izplatītajā paziņojumā citē J. Lediņu:
"Mēs turpinām darbu kā Trukšņa komanda. Jūrmalas iedzīvotāji var būt pārliecināti – mēs kopā ar Gati Truksni turpināsim rūpēties par visiem pilsētas iedzīvotājiem un pildīt visus tiem dotos solījumus.
To, ka jūrmalnieku pārliecinoši un likumīgi ievēlētajam mēram Gatim Truksnim [Redakcijas piebilde: vēlētāji pilsētas mēru neievēlē; pilsoņi ievēlē deputātus un pēc tam deputāti ievēl domes priekšsēdētāju; cik balsu vēlēšanās saņēma Truksnis – lasiet zemāk] tiek liegta iespēja pildīt Jūrmalas iedzīvotāju gribu, uzskatu par neatbilstošu demokrātiskai un tiesiskai valstij un Latvijas Republikas Satversmei. Ļoti ceru, ka tiesiskums Latvijā tomēr uzvarēs un Gatis Truksnis varēs turpināt pildīt Jūrmalas iedzīvotāju ievēlētā domes priekšsēdētāja darbu."
Jāpiebilst, ka šovasar pašvaldības vēlēšanās Trukšņa pārstāvētā LZP ieguva visvairāk vietu domē salīdzinājumā ar citām partijām – sešas vietas, Nacionālā apvienība četras, ZZS divas, "Saskaņa" vienu, "Latvijas pirmajā vietā" vienu, "Progresīvie" vienu. Jūrmalā balsstiesīgo skaits ir 38 980, nobalsoja 19 319 (49,56%). Latvijas Zaļā partija saņēma 6771 jūrmalnieku balsis (35,1%), no kuriem 5241 cilvēks Gatim Truksnim pievilcis pluss zīmi, bet 125 – svītrojuši.
