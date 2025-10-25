Latvijā konstatēti pirmie gripas gadījumi. Ik gadu šo lipīgo sērgu saķer apmēram desmitā daļa iedzīvotāju, taču vakcinācijas aptvere ir daudz mazāka. Pret gripu nepotējas arī tie, kam vakcīna pienākas bez maksas. 360TV Ziņu uzrunātie mediķi vēlētos, lai pret gripu vakcinētos vismaz tie, kas ir riska grupās.
Par to, ka gripas sezona Latvijā ir sākusies, liecina dati. SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova stāsta: “Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā ir apstiprināti pirmie četri gripas vīrusa gadījumi laboratoriski. Visi gadījumi ir A tipa gripas gadījumi un pieder AH1 pandēmiskajam vīrusa apakštipam.”
Tiek prognozēts, ka gripas saslimstības pīķis gaidāms nākamā gada sākumā. Lai neiekļūtu saslimušo statistikā, mediķi aicina vakcinēties. Jaunas pielāgotas vakcīnas pret gripu jau ir pieejamas pie ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos. Pieejami divi varianti – maksas pote un bezmaksas, kas rekomendēta cilvēkiem riska grupās.
Valsts apmaksā potes pret gripu bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, pieaugušajiem vecumā virs 60 gadiem, grūtniecēm, mediķiem un sociālo centru darbiniekiem, kā arī iedzīvotājiem ar imūndeficītu, hroniskām plaušu, kardiovaskulārām, nieru, vielmaiņas un psihiskām slimībām.
Ārsti arī uzstājīgi aicina potēties pret gripu visus, kuriem ir paredzētas operācijas, jo katru gadu slimnīcās notiek infekcijas uzliesmojumi. Gripa ne tikai apgrūtina pacientu izvietošanu stacionāros, bet arī reāli apdraud pacientu dzīvības.
PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja Zaiga Kravale skaidro: “Tas palaiž dažādas komplikācijas. Tās var būt bakteriālās infekcijas, bet arī var būt tas, dēļ kā viņš primāri ir iestājies slimnīcā. Piemēram, veikta ļoti smalka operācija, bet šīs te operācijas rezultāts būs neveiksmīgs, vai pat pacients aizies bojā šī vienkāršā iemesla pēc – tādēļ, ka nav vakcinējies pret gripu, kas ir tik vienkārši izdarāms.”
Patreiz tiek izstrādāta kombinētā – gripas un Covid 19 vakcīna. Tiek prognozēts, ka tāda būs pieejama apmēram pēc gada. Taču jau tagad var saņemt abas potes uzreiz.
Uga Dumpis, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infektologs Uga Dumpis skaidro: “Vakcīnas vienlaicīgi saņemot, nepalielinās komplikāciju risks vai kaut kādu smago blakņu risks. Un parasti to dara – katru vakcīnu savā plecā. Var arī vienā plecā noteiktā attālumā. Var arī dibenā.”
Latvijā cilvēki joprojām ļoti kūtri vakcinējas pret gripu – pērn sapotējās tikai 6,5 % iedzīvotāju.
