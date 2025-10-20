Tuvojoties gripas aktivitātes sezonai, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina apsvērt un plānot vakcināciju pret gripu un uzsver – labākais laiks vakcinēties ir oktobra beigas vai novembra sākums, lai līdz gripas epidēmijas pacēlumam būtu izveidojusies aizsardzība un saglabātos visā slimības aktivitātes laikā.
Epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka Latvijā gripas izplatība epidēmijas apmērus parasti sasniedz janvāra otrajā pusē, bet visaugstākā saslimstība novērojama februārī, pakāpeniski samazinoties līdz aprīlim vai pat maijam. Tāpēc agri sākta vakcinācija (septembrī vai oktobra sākumā) nodrošina aizsardzību galvenokārt tikai sezonas sākumposmā, jo visefektīvākā imunitāte pēc vakcinācijas ir pirmajos četros mēnešos, vēlāk tā pakāpeniski samazinās. Līdz ar to pavasara mēnešos aizsardzība var būt vājāka, un saslimšanas risks ir lielāks.
Aptuveni 10% iedzīvotāju katru gadu saslimst ar gripu. Lielākajai daļai slimība norit viegli vai vidēji smagi, taču iespējama arī smaga saslimšana ar nopietnām komplikācijām un hronisko slimību saasināšanos. Visbiežāk smagi slimo mazi bērni, seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām.
SPKC epidemioloģiskās uzraudzības dari liecina, ka pagājušajā epidēmiskajā sezonā gripas dēļ miruši 146 cilvēki, lielākā daļa no kuriem (137 pacienti jeb 94%) nebija vakcinēta. Lielākā daļa mirušo (122 cilvēki jeb 84%) bija seniori vecumā virs 60 gadiem. Salīdzinot pret gripu vakcinēto un nevakcinēto iedzīvotāju daļu, tika secināts, ka seniori, kuri nebija vakcinēti 1,7 reizes biežāk ārstējušies ar gripu slimnīcās, bet 2,8 reizes miruši gripas dēļ, nekā seniori, kuri veikuši sezonālo vakcināciju pret gripu. Turklāt augstas devas vakcīna Efluelda Tetra, kas ir paredzēta senioriem, izrādījās aptuveni divreiz efektīvāka nekā standarta devas vakcīna. Līdzīgs pozitīvs vakcinācijas efekts tika novērots arī iepriekšējās sezonās.
Slimnieks ir infekciozs jau no simptomu sākuma un vīrusu izdala 5–7 dienas, bērni vēl ilgāk.
Kam vakcinācija valsts apmaksāta
Arī šogad Latvijā būs pieejamas triju veidu pretgripas vakcīnas: augstas devas vakcīna senioriem no 60 gadiem, standarta devas vakcīna no 6 mēnešu vecuma līdz 59 gadu vecumam un degunā lietojama vakcīna bērniem no 2 līdz 17 gadu vecumam.
2025./2026. gada gripas sezonā vakcinācija par valsts līdzekļiem paredzēta šādām iedzīvotāju grupām:
- bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot),
- bērniem no 2 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), ja viņi pieder pie veselības riska grupām, piemēram, hroniskas plaušu vai sirds un asinsvadu slimības, vielmaiņas slimības, nieru slimības, imūndeficīts, ilgstoša terapija ar acetylsalicylicum,
- grūtniecēm,
- ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kuras darba pienākumu dēļ ir ciešā kontaktā ar pacientiem,
- ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem un klientiem,
- personām no 60 gadu vecuma,
- personām ar hroniskām slimībām vai veselības riskiem, piemēram, hroniskas plaušu vai sirds un asinsvadu slimības, vielmaiņas slimības, nieru slimības, imūndeficīts, imūnsupresīva terapija, psihiskas slimības.
Gripas vīruss izplatās gaisā ar sīkiem pilieniem, inficētajam cilvēkam runājot, šķaudot, klepojot, kā arī ar rokām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tāpēc ļoti svarīga roku higiēna, regulāra telpu vēdināšana un virsmu tīrīšana. Efektīvākais profilakses pasākums ir vakcinācija, kas būtiski samazina smagas slimības un komplikāciju risku.
Simptomi
Gripu raksturo pēkšņa simptomu parādīšanās:
- augsta ķermeņa temperatūra (virs 38 °C), drebuļi,
- galvassāpes, muskuļu sāpes,
- sauss klepus,
- sāpes aiz krūškaula, izteikts nespēks.
