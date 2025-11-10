Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka oktobra beigās gripas un citu akūtu elpceļu infekciju aktivitāte Latvijā joprojām ir zemā līmenī. 

Mēneša pēdējā nedēļā reģistrēti vien četri pacienti Rīgā un Jūrmalā. Slimnīcās laboratoriski apstiprināti astoņi gripas gadījumi (pieci A tipa un trīs B tipa vīrusi), bet ar citām elpceļu infekcijām ģimenes ārstu praksēs vērsušies 750 pacienti, taču drīz vien tas var mainīties. Vai esam tam gatavi un pratīsim atšķirt gripu no citām elpceļu infekcijām?

Gripa vai saaukstēšanās?

"Gripa atšķirībā no daudzām citām akūtām elpceļu saslimšanās sākas pēkšņi, ar ļoti izteiktu, augstu ķermeņa temperatūru, stiprām galvassāpēm, ar augošu sajūtu pa visu ķermeni, ka sāp kauli, muskuļi. Kakls var būt nedaudz sāpīgs, deguns – nedaudz aizlikts. Parastās saaukstēšanās raksturīgākā pazīme ir iesnas," atšķirības min Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras profesore Angelika Krūmiņa.

Saaukstēšanās simptomi parādās pakāpeniski – ķermeņa temperatūra ir nedaudz paaugstināta – parasti nepārsniedz 37,5 °C, uzreiz parādās iesnas, šķavas, drīz vien pēc tam arī kakla apsārtums, turpretī gripas dēļ temperatūra var sakāpt pat līdz 39–40 °C, ir izteikta vīrusu izraisīta intoksikācija ar drudzi, svīšanu, kaulu laušanu, slimības otrajā dienā sāk mocīt sauss klepus, sāpes krūtīs, parādās nogurums, kas var saglabāties 2–3 nedēļas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē