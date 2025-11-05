Trīs olimpiskajos ziemas sporta veidos – kamaniņu braukšanā, bobslejā un skeletonā – viss virzās uz to, ka starptautiskajā apritē neitrālā statusā atgriezīsies agresorvalsts Krievijas pārstāvji.

Teroristu valsts Krievijas sporta organizācijas un tās sportisti juridiskiem paņēmieniem mēģina tikt pie tiesībām startēt februārī gaidāmajās Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņu rokās ir gana spēcīga kārts – Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendācija sporta veidu federācijām ļaut savās sacensībās agresoriem startēt neitrālā statusā, lai viņi varētu kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Federācijas tam pretojas – kamaniņnieki vasarā, bobslejisti un slēpotāji rudenī lēma, ka aizliegumi, kas pieņemti kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī, attiecībā pret agresorvalstu pārstāvju iespējām startēt paliek spēkā.

Tiesa uzliek pienākumu

Krievija šos lēmumus aktīvi apstrīd. Pret Starptautisko Kamaniņu sporta federāciju (FIL) viņi ar apelāciju vērsās Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā (CAS). Pieteikumi bija uzreiz divi – viens no Krievijas Kamaniņu sporta federācijas (RLF), otrs no sešiem šīs valsts sportistiem (Aleksandra Gorbaceviča, Sofijas Mazuras, Andreja Bogdanova, Jurija Prohorova, Jekaterinas Fominas un Polinas Grigores), pieprasot tūlītēju sportistu pielaišanu sacensībām. 

