Pēc mēneša jaunuzceltajā Kortīnas trasē Itālijā, kur februārī tiks dalītas 2026. gada ziemas olimpisko spēļu medaļas, sāksies jaunā bobsleja sezona.
Tai cītīgi gatavojas arī Latvijas izlase, kurā notikušas būtiskas izmaiņas – ilggadējais treneris Sandis Prūsis, kurš komandas vadītāja amatā bija kopš 2006. gada, pagājis malā. Vadības groži nu nonākuši bijušā pilota Emīla Cipuļa rokās, viņam palīdz cits bijušais Latvijas bobsleja pilots Edgars Maskalāns, bet par fizisko sagatavotību rūpējas olimpiskais vicečempions Ēriks Franke no Vācijas. "Esam uz pareizā ceļa," par gatavošanos olimpiskajai sezonai "Latvijas Avīzei" saka Emīls Cipulis.
Izcilā kondīcijā
Šonedēļ bobslejisti aizvada treniņus Siguldas trasē, bet jaunnedēļ dosies uz deviņu dienu ilgu treniņnometni Norvēģijas pilsētā Lillehammerē. "Uzskatu, ka šobrīd izskatāmies ļoti labi, puišiem fiziskā kondīcija oktobrim ir izcila, ar tādu arī sezonā varētu parādīt labus rezultātus. Mūsu rīcībā ir 12 sportisti – desmit pamatsastāva vīri un divi jaunie, kā arī trīs dāmas. Testējam tehniku, par divniekiem ir skaidrs, kā katras kamanas uzvedas, bet četriniekus testēsim Lillehammerē, jo Siguldā ar lielajām kamanām braukt nevar. Pēc Lillehammeres uz neilgu brīdi atgriezīsimies mājās, un tad jau jādodas uz Kortīnu," par pēdējā sagatavošanās posma plāniem saka Cipulis.
Pasaules kausā šosezon būs septiņi posmi, ceturtais pirms Ziemassvētkiem notiks mājas trasē Siguldā. Latvijas izlase plāno startēt ar divām ekipāžām kā divniekos, tā četriniekos. Izlases pirmais pilots tāpat kā pērn būs Jēkabs Kalenda, otrais Renārs Grantiņš, kam šī būs debijas sezona Pasaules kausā, savukārt dāmu bobslejā startēs Amēlija Kotāne. "Ekipāžu sastāvi pirmajiem diviem Pasaules kausa posmiem principā mums ir skaidri, bet tālāk jau skatīsimies, vai veikt kādas izmaiņas vai atstāt visu kā ir. Tas būs atkarīgs no situācijas un rezultātiem. Pagaidām nenosaukšu ekipāžu sastāvus, kad nāks sacensības, tad tie parādīsies. Līdz pirmajiem mačiem ir mēnesis, var gūt traumiņas vai notikt kas cits, un tad var nākties veikt korekcijas," stūmēju sadalījumu pa ekipāžām izlases treneris vēl neatklāj.
Jaunas kamanas
Gatavoties sezonai bobslejisti sāka jau maijā, aizvadot vairākas treniņnometnes, tostarp augustā pirmo reizi dodoties uz ārzemēm, lai nedēļu trenētos Prāgā.
"Tas noteikti komandai nāca par labu. Tur paralēli trenējās arī Čehijas komanda, varējām salīdzināt rezultātus stumšanā ar viņiem. Apstākļi bobslejam ļoti labi – starta estakāde, stadions un svaru zāle vienā vietā,"
Cipulis norāda, ka brauciens ārpus Latvijas starpsezonā bijis noderīgs. Cita starpā, mūsējie labojuši Prāgas starta estakādes rekordu, kas norāda arī uz fiziskās sagatavotības trenera Ērika Frankes darba augļiem. "Sadarbība ar Ēriku izveidojusies ļoti produktīva. Sportisti ir apmierināti, un tas ir galvenais. Viņi atzīst, ka ir ļoti daudzas lietas, par ko iepriekš nebija domāts, un pie tā strādāts. Piemēram, par pareizu kamanu stumšanu, uz ko šobrīd arī tiek likts akcents. Svarīgi, ka mums ar Franki izveidojusies lieliska komunikācija. Viņš visās treniņnometnēs ir bijis klāt, un, kad notiek individuālais darbs, bieži sazvanāmies, izrunājot, kā rīkosimies tālāk, diskutējam arī par ekipāžu sadalījumu, kurā pozīcijā katrs sportists izskatās labāk. Sportistiem katram ir savs plāns, tāpat videoformātā tiek veiktas atskaites, tāpēc treneris ir informēts par viņu gatavību," Cipulis slavē vācieti, kurš kā stūmējs ir 2018. gada olimpisko spēļu vicečempions Niko Valtera pilotētajā ekipāžā.
Jaunumi ir arī tehnikas ziņā, kas ir Edgara Maskalāna tiešā aprūpē. No bobsleja sabiedrībā labi zināmās kamanu ražošanas kompānijas "Wallner" iegādāts pa vienam jaunam divniekam un četriniekam. "Par tehniku atbildīgais ir Edgars. Viņš vasarā ir izdarījis ļoti lielu darbu, sakārtojis visas mūsu tehnikas vienības. Viss ir kaujas gatavībā. Ja sezonas laikā kaut kas notiek un nepieciešams labot, būsim gatavi. Arī es un sportisti esam gatavi iesaistīties šajā procesā. Man pašam kā izlases trenerim līdz šim lielākais izaicinājums ir bijis organizatoriskais darbs, sakārtot visu, lai gatavošanās noritētu gludi, lai visiem ir vietas viesnīcā, lai ir pieejama trase un tā tālāk. Līdzko sākas braukšana pa trasi, tā es jūtos kā zivs ūdenī, tur man viss vairāk vai mazāk ir zināms," arī Cipulim nācies piešauties jaunajiem apstākļiem.
Kortīnas izaicinājums
Sezona sāksies Kortīnā no jauna uzceltā trasē, kurā mūsējie vēl nav braukuši. Tur šosezon tiks noskaidroti arī olimpiskie medaļnieki, taču Latvijas bobslejistiem vispirms spēlēm vēl ir jākvalificējas. Kvotas tiks sadalītas pēc vietām kombinētajā pasaules rangā.
"Tā kā startēsim visos Pasaules kausa posmos ar divām ekipāžām, tad viss, kas mums ir jāizdara, jāaizvada ļoti stabila sezona gan divniekos, gan četriniekos. Tad olimpiskās spēles abām mūsu ekipāžām neizpaliks.
Es par to pārāk daudz galvu nelauzu, jo tas ir pats minimums, kas jāizpilda. Vairāk domāju par maksimumu, jo sportā jātiecas uz visaugstākajiem mērķiem. Ja izdotos tikt uz pjedestāla, tas būtu izcili, bet reālākie mērķi ir, ja pirmā ekipāža cīnītos par TOP6, bet otrā par TOP12. Ja tas izdotos, tad viss būtu vislabākajā kārtībā. Par Kortīnas trasi mums kaut kāda informācija ir no martā tur notikušās homologācijas, piemēram, par ātrumiem. Taču tikai uz vietas uzzināsim, kā trase uzvedas, un tikai tad varēsim izdarīt secinājumus. Pirms Pasaules kausa starta tur būs desmit dienu starptautiskā nometne, kurā piedalīsimies un krāsim zināšanas, meklēsim labākos kamanu regulējumus, piemērotākās slieces. Sagatavošanās procesā esam paveikuši lielu darbu, tagad tā augļi būs jāliek lietā," Latvijas bobslejisti ar nepacietību gaida sezonas startu.
Kortīnas trasē bez agresorvalstu pārstāvjiem
Olimpiskajās spēlēs bobslejā, skeletonā un kamaniņu braukšanā arī neitrālā statusā nepiedalīsies Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Kamaniņnieki par agresorvalstu sportistu nepielaišanu nobalsoja jau vasaras sākumā, savukārt bobsleja saime to izdarīja septembrī.
