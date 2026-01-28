Dziedātāja Patrisha šo gadu iesākusi īpaši emocionāli — ar rūpēm un atbildību par jaunu četrkājaino draugu. Viņas dzīvē ienākusi sunīte Nellija, kas drīz vien kļuvusi par neatņemamu ikdienas daļu, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Sākotnēji Patrishas ģimene Nelliju bija uzņēmusi no patversmes uz laiku — lai pieskatītu un dotu sunītim iespēju pierast pie mājas vides. Dziedātāja apzināti nesteidzās ar lēmumiem, ļaujot Nellijai mierīgi iejusties jaunajos apstākļos un pašai sajust drošību.
Tomēr pavērsiens noticis negaidītā, bet ļoti personīgā brīdī. Kā Patrisha atklāj žurnālam, sunīte kādu dienu piegājusi klāt, piespiedusies ar galvu pie viņas kājas un ieskatījusies acīs — mirklis, kas mainījis visu.
"Es viņu glaudīju, un tieši tajā brīdī sapratu, ka vairs nespēšu viņu atdot nevienam citam," atzīst dziedātāja, aprakstot emocijas, kas pārvērtušas pagaidu rūpes par apzinātu lēmumu.
Uzticība bija nodibināta, un nākamais solis sekoja likumsakarīgi — kopīga došanās uz patversmi, lai nokārtotu formalitātes un Nelliju adoptētu oficiāli. Kopš tā laika abas ir nešķiramas, un dziedātāju ar jauno mīluli nereti var sastapt pastaigājamies pa Āgenskalna ielām.
Aptauja
Kā mazināt mājdzīvnieku klaiņošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu