Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps ar savu tarifu politiku un agresīvo retoriku grauj vienu no ASV ārpolitiskās varenības balstiem – 80 gadus loloto un veidoto alianšu un sabiedroto tīklu, bet ar pretimigrācijas darbībām otru varenības balstu – ASV "mīksto varu", šīs lielvalsts sabiedrotie izmisīgi meklē veidu, kā izdzīvot agresīvajā pasaulē bez bijušā hegemona un "pasaules policista", kura lomu ASV vairs nevēlas pildīt.
Viens no šādiem apmulsušiem un arī arvien vairāk aizkaitinātiem sabiedrotajiem ir Eiropas Savienība, kuras daļa ir arī Latvija. Un kaut gan Eiropas drošības situācija, ja tā vairs nevarēs paļauties uz ASV un NATO, saglabājas ļoti sarežģīta, Eiropa aktīvi meklē izeju ārējās tirdzniecības jomā un arī atrod to. Samērā īsā laikā ES ir noslēgusi vai paplašinājusi brīvās tirdzniecības līgumus ar Dienvidamerikas "Mercosur" valstu bloku (Brazīlija, Argentīna, Urugvaja un Paragvaja) un Meksiku, ir ļoti tuvu šāda līguma parakstīšanai ar Indiju, tiek ziņots par par ļoti aktīvām un produktīvām sarunām ar tādu lielu valsti un tirgu kā Indonēzija, kā arī notiek sarunas ar citām valstīm. Proti – ES šobrīd uzstājas kā viens no lielākajiem uz starptautiskajiem noteikumiem un brīvo tirdzniecību balstītu ekonomisko attiecību aizstāvjiem un aktīviem virzītājiem. Un ES nav vienīgie – par šādām attiecībām iestājas arī Ķīna, Kanāda, Lielbritānija un Japāna.
ES un "Mercosur" – pasaules lielākā brīvās tirdzniecības apvienība