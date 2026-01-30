Valmieras novada dome ceturtdien pieņēmusi šā gada budžetu, samazinot izdevumus par 10,2% salīdzinājumā ar pagājušo gadu, informēja pašvaldība.
Šajā gadā plānotie ieņēmumi ir 127,33 miljoni eiro, tai skaitā kārtējā gada ieņēmumi ir 118,48 miljoni eiro un līdzekļu atlikums gada sākumā ir 8,85 miljoni eiro. 2026. gadā kopējie izdevumi plānoti 126,03 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,3 miljoniem eiro mazāk nekā pagājušā gadā.
Pašvaldībā informē, ka būtisks finansējuma pieaugums šogad plānots Sabiedriskās kārtības, civilās aizsardzības un ugunsdzēsības nodrošināšanai. Šai jomai kopumā plānoti izdevumi 2,02 miljonu eiro apmērā. Pašvaldībā izveidota Civilās aizsardzības nodaļa, kuras darbības mērķis ir nodrošināt civilās aizsardzības preventīvos un krīzes pārvarēšanas pasākumus, kā arī efektīvu pašvaldības un valsts institūciju sadarbību krīzes situācijās, tai skaitā gatavojoties un reaģējot uz militāriem apdraudējumiem, ja tādi rastos. Papildu videonovērošanas attīstībai visā novada teritorijā pašvaldība piedalīsies videonovērošanas, sensoru un dronu platformas "Vidzemes piekūns" izveidē un investēs patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai. Aprīkojuma iegāde un mācības paredzētas ugunsdzēsības speciālistiem.
Pašvaldība arī uzsver savu ilgtermiņa stratēģiju investēt bērnu izglītībā – 2026. gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 64,2 miljoni eiro, kas veido 51% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.
Lai sniegtu atbalstu ģimenēm, senioriem un sociāli mazaizsargātākajiem novada iedzīvotājiem, 2026. gadā par 7,8% palielināts sociālajai drošībai plānotais pašvaldības finansējums. Senioriem turpināsies atbalsts bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Ģimeņu atbalstam jaundzimušo pabalsts palielināts no 200 līdz 500 eiro. Lai atbalstītu audžuģimenes, no 215 līdz 425 eiro mēnesī palielināts pabalsts par bērniem līdz septiņu gadu vecumam, no 258 līdz 500 eiro mēnesī – par bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam. Jauns pabalsts paredzēts audžuģimenēm veselības uzlabošanai līdz 340 eiro gadā. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par vienu bērnu palielināta no 171 līdz 298 eiro.
Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, 2026. gadā pašvaldība nodrošinās pusdienu apmaksu obligātajā pirmsskolas programmā, kā arī bērniem no 5. līdz 6. klasei, savukārt bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – no 7. līdz 9. klasei.
Šogad plānoti arī dzīvojamo māju pārbūves darbi Valmierā, Purva ielā 13 un Stacijas ielā 22, kā arī nepabeigtajā trīsstāvu ēkā Rūjienā, Viestura ielā 43. Tā tiks uzlabota dzīvojamā fonda situācija sociālā atbalsta jomā.
Šogad pašvaldība pabeigs nacionālas nozīmes Valmieras Industriālā parka izveidi. Turpināsies dažādi citi atbalsta pasākumi un programmas, piemēram, kultūrvēsturisko objektu atjaunošana, reemigrantu atbalsta programma un citi, kam paredzēti 853 000 eiro.
Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai plānoti 5,88 miljoni eiro.
Pašvaldība turpinās investīcijas brīvprātīgajās iniciatīvās, kas veicina aktīvu dzīvesveidu un stiprina bērnu fizisko izturību.
Peldētapmācībai vecumā no pieciem gadiem līdz 3. klasei un slidot apmācībai 4. klasēm piešķirti 103 300 eiro.
No nozīmīgākajiem teritorijas labiekārtošanas darbiem pašvaldība piemin Vaidavas ezera krasta infrastruktūras pilnveidi, Gaujas krasta promenādes izveidi Valmierā, Skaņākalna Apmeklētāju centra, Rūjmalas pastaigu takas, Valmiermuižas parka publiskā infrastruktūras izveidi. Plānots turpināt arī meliorācijas darbus Ēveles, Rencēnu un Naukšēnu pagastos.
Tāpat budžetā plānoti dažādi citi izdevumi un projektu finasējumi.
