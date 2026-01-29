Jautājums par Krievijas teritoriālajām pretenzijām uz Donbasu, kas tika apspriests ar ASV starpniecību notikušo miera sarunu gaitā, joprojām nav atrisināts, runājot Savienoto Valstu Senāta Ārlietu komisijā, trešdien atzina ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Šis jautājums ir "ļoti sarežģīts", norādīja Rubio.
"Tā ir robeža, kas mums vēl jāšķērso, tā joprojām ir plaisa. Taču mums vismaz ir izdevies sašaurināt tematu kopumu līdz vienai centrālajai tēmai," klāstīja valsts sekretārs.
Nākamā ASV, Krievijas un Ukrainas trīspusējo sarunu kārta paredzēta 1. februārī Abū Dabī.
ASV pārstāvji var piedalīties nākamajā sarunu kārtā, bet Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners, kas piedalījās iepriekšējā kārtā, tajā nepiedalīsies, sacīja Rubio.
ASV vadīto miera sarunu gaitā Krievija pieprasījusi, ka Ukrainas karaspēks ir jāatvelk no Doneckas apgabala daļas, ko Krievijas karaspēkam nav izdevies sagrābt.
Šajā teritorijā izveidotas spēcīgas ukraiņu aizsardzības līnijas, un tās atdošana pavērtu krieviem ceļu tālākai uzbrukuma izvēršanai rietumu virzienā.
