Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru salu, kas gaidāms naktī uz piektdienu.
Sinoptiķi norāda, ka viszemākā gaisa temperatūra prognozēta naktī uz piektdienu un piektdienas rīta stundās, īpaši Latvijas centrālajos un austrumu reģionos. Šajos apvidos termometra stabiņš var noslīdēt līdz –20, vietām pat līdz –24 grādiem.
Meteorologi uzsver, ka aukstuma vilnis neapstāsies ar piektdienu — arī turpmākajās dienās saglabāsies ļoti zema gaisa temperatūra. Naktī uz sestdienu sals daudzviet var pastiprināties līdz –27 grādiem, savukārt naktī uz svētdienu iespējams vēl bargāks aukstums — līdz pat mīnus –29 grādiem.
Pastāv augsta iespējamība, ka vietām sals sasniegs pat –30 grādus.
LVĢMC aicina iedzīvotājus ņemt vērā laika apstākļus, īpaši plānojot uzturēšanos ārā, kā arī parūpēties par atbilstošu apģērbu un drošību, jo stiprs sals var radīt riskus gan veselībai, gan ikdienas pārvietošanās apstākļiem.
