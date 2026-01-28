Rumānijas rietumos ceļu satiksmes negadījumā gājuši bojā septiņi Grieķijas futbola kluba "PAOK" līdzjutēji, kuri ar mikroautobusu devās uz UEFA Eiropas līgas spēli Francijā, otrdien apstiprinājušas Grieķijas un Rumānijas amatpersonas.
Negadījums notika 27. janvārī ap pulksten 13 uz Eiropas autoceļa E70 Timišas apriņķī Rumānijas rietumos, Lugojas pilsētas apkārtnē. Saskaņā ar sākotnējo informāciju Grieķijā reģistrēts mikroautobuss apdzīšanas laikā iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar kravas automašīnu. Precīzi avārijas apstākļi vēl tiek izmeklēti.
Saskaņā ar Rumānijas amatpersonu sniegto informāciju mikroautobusā atradās desmit Grieķijas pilsoņi. Septiņi cilvēki gāja bojā, vēl divi guva ievainojumus un nogādāti slimnīcā, savukārt viens pasažieris avārijā nav cietis.
Par notikušo līdzjūtību izteicis Grieķijas premjerministrs Kiriakoss Micotakis, norādot, ka Grieķijas valdība un vēstniecība cieši sadarbojas ar Rumānijas iestādēm, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu bojāgājušo ģimenēm un cietušajiem. Līdzjūtību paudis arī Rumānijas premjerministrs Ilje Boložans.
Klubs "PAOK" paziņojis, ka uztur tiešu saziņu ar valsts iestādēm un koordinē palīdzību līdzjutēju tuviniekiem. PAOK prezidents Ivans Savidis notikušo raksturojis kā smagu traģēdiju, norādot, ka klubs sniegs visu iespējamo atbalstu cietušajiem un bojāgājušo ģimenēm.
Solidaritāti ar PAOK izteikuši arī citu Grieķijas futbola klubu līdzjutēji un organizācijas. Savukārt Francijas klubs "Olympique Lyonnais" paziņojis, ka gaidāmajā Eiropas līgas spēlē Lionā tiks godināta bojāgājušo piemiņa.
Negadījuma izmeklēšanu turpina Rumānijas tiesībsargājošās iestādes.
