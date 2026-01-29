Janvāris tuvojas izskaņai. Ķīpsalā izskanējis koncerts, veltīts vairākiem tūkstošiem barikāžu dalībniekiem. Par to liels paldies Latvijas Tautas frontes Barikāžu muzejam. Izdotas grāmatas barikāžu 35 gadu atcerei, 16. janvārī notikusi konference "1991. gada barikādes kā tautas pretestība totalitārajam režīmam izpausmes un mācības mūsdienām". 

Taču nekur šajos pasākumos neizskanēja fakts, ka Latvija varēja būt pirmā, kur PSRS reakcionārie spēki sabiedrību atsviestu atpakaļ staļinisma periodā. Jau 1990. gada 22. decembrī "Padomju Jaunatne" publicēja informāciju par to, ka Maskava grib ieviest prezidenta pārvaldi. Pēkšņuma moments bija zudis. Te nu jāsaka paldies tā laika redaktoram Andrejam Cīrulim un viņa speciālajam korespondentam Maskavā, kurš no uzticamajiem avotiem bija ieguvis informāciju. Kā izrādās, VDK pārstāvji bija apmeklējuši visas trīs Baltijas republikas un pētījuši situāciju. Acīmredzot viņu ieskatā visievainojamākā bija Viļņa. To arī pierādīja vēlākie notikumi. Viļņas televīzijas torni aizsargāja tikai cilvēku ķermeņi. Te nu paldies jāsaka LTF, kas jau bija sagatavojusi rīcības plānu "X" stundai, un 12. janvāra domes sēdē nodaļu pārstāvji uzzināja, kādi objekti būs jāsargā. Par to visu raksta bijušais LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks grāmatā "Latvijas Tautas fronte barikādēs". Šogad tā iznākusi atkārtoti.

