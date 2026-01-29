Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar reprezentablo tērpu partneri — itāļu modes zīmolu DAN JOHN — prezentējusi Latvijas sportistu un delegācijas svinīgos tērpus Milānas–Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpiskās spēlēm. Kolekcija veidota, lai stiprinātu piederības sajūtu komandai un vienlaikus starptautiskajā vidē reprezentētu Latviju — itāļu dizaina elegantajos siluetos ar latvisku noskaņu.
Tērpu koncepcija balstīta elegances tradīcijās — tīros siluetos, mūsdienīgās formās un saskaņotā koptēlā, apvienojot latvisku estētiku ar aktuālajām itāļu dizaina tendencēm. Kolekcijas pamatā ir pārdomāta krāsu gamma un klasisks, taču laikmetīgs dizains, kas atbilst oficiālajām prasībām un vienlaikus nodrošina komfortu, vieglumu un vizuālu izteiksmīgumu, ļaujot delegācijai izcelties starptautiskā vidē.
Sadarbības partneru ieskatā šie tērpi simbolizē Latvijas komandas pārliecību un spēku, kur itāļu elegance savienojas ar latviešu raksturu, veidojot atpazīstamu un pamanāmu tēlu olimpiskajā arēnā.
Kolekcijā iekļauts bordo tonī ieturēts džemperis ar augstu apkakli, pieskaņota divrindu pogu žakete, pelēcīgs divrindu pogu mētelis un gaišas bikses, veidojot vizuāli līdzsvarotu un elegantu ansambli. Žaketēs un mēteļos izmantotā vilna nodrošina siltumu un dabisku kritumu, saglabājot komfortu un eleganci, kā arī uzsver gatavību pārstāvēt Latviju pasaules mēroga sporta notikumā.
Koptēlu papildina īpaši izvēlēti akcenti — Latvijas juvelierizstrādājumu zīmola "Given" veidotās aproces ar sudraba trīs zvaigžņu simboliku, kas piemērotas gan sievietēm, gan vīriešiem un akcentē piederību komandai. Savukārt sieviešu tērpus papildinās lakatiņš ar latvisku rakstu.
Plānots, ka šos tērpus delegācijas pārstāvji valkās oficiālajās pieņemšanās un pasākumos gan pirms olimpiskajām spēlēm, gan to norises laikā un arī pēc sacensībām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu