Svinīgā pasākumā Nacionālajā teātrī, klātesot valsts augstākajām amatpersonām, prezentēta Latvijas komanda Milānas-Kortonas ziemas olimpiskajām spēlēm.
Uz Itāliju dosies 68 Latvijas atlēti, kas ir jauns rekords Latvijas sporta vēsturē.
Kā allaž šādos pasākumos, lielākā intriga – kuri tad būs tie, kam uzticēts ienest valsts karogu sportistu parādes laikā atklāšanas ceremonijā? Šoreiz izvēle kritusi par labu hokeja izlases kapteinim Kasparam Daugaviņam un talantīgajai kalnu slēpotājai Dženiferai Ģērmanei.
"Patīkams pagodinājums un atbildība, jo jebkurš no mūsu olimpiskās komandas ir pelnījis nest karogu, bet reti kuram tas tiek uzticēts. Man ir liels prieks vēl reizi būt daļai no Latvijas olimpiskās komandas, šoreiz arī īpašā amatā. Mani olimpiskie sapņi sākās, skatoties olimpiskās spēles, un viens no to skaistākajiem momentiem ir karoga ienešana olimpiskajā stadionā, tāpēc ceru, ka arī es spēšu iedvesmot kādu nākamo sportistu, lai sasniegtu savus olimpiskos sapņus. Paldies Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) par iespēju, jo esam skaisti apģērbti, nodrošināti, samīļoti, un tagad ir pienācis mūsu laiks pierādīt, ka Latvija ir sporta lielvalsts," tā par izrādīto godu izteicās Daugaviņš, kuram Milānā būs ceturtās olimpiskās spēles karjerā. Izlases kapteinis šodien kopā ar vēl trim komandas biedriem jau sāks gatavošanos olimpiskajam turnīram, sakot, ka ir labā fiziskā kondīcijā, enerģijas un cīņasspara pilns. Viņš būs piektais Latvijas hokejists pēc Harija Vītoliņa, Artūra Irbes, Sanda Ozoliņa un Laura Dārziņa, kurš olimpiskajās spēlēs nesīs valsts karogu. Visi četri iepriekš minētie tagad ir izlases treneru korpusā.
Savukārt Ģērmane dosies uz savām pirmajām olimpiskajām spēlēm. Pēc iepriekšējās neveiksmīgās sezonas, kad nācās ārstēt nopietnu traumu, šosezon Dženifera slaloma disciplīnā spējusi nostiprināties starp pasaules 15 labākajām sportistēm.
Milānas-Kortonas olimpiskās spēles tiks atklātas 6. februārī. Atklāšanas ceremonija notiks četrās vietās – ne tikai slavenajā "San Siro" stadionā Milānā, bet arī Kortonā d’Ampeco, Livinjo un Predaco.
Latvijas karognesēji ziemas olimpisko spēļu atklāšanā
- 1992. gads, Albērvila – Jānis Ķipurs (bobslejs)
- 1994. gads, Lillehammere – Zintis Ekmanis (bobslejs)
- 1998. gads, Nagano – Sandis Prūsis (bobslejs)
- 2002. gads, Soltleiksitija – Harijs Vītoliņš (hokejs)
- 2006. gads, Turīna – Artūrs Irbe (hokejs)
- 2010. gads, Vankūvera – Martins Dukurs (skeletons)
- 2014. gads, Soči – Sandis Ozoliņš (hokejs)
- 2018. gads, Phjončhana – Daumants Dreiškens (bobslejs)
- 2022. gads, Pekina – Lauris Dārziņš (hokejs)/Elīza Tīruma (kamaniņas)
- 2026. gads, Milāna – Kaspars Daugaviņš (hokejs)/Dženifera Ģērmane (kalnu slēpošana)
