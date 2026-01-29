Automašīnu zādzību tendences Rīgas reģionā kļūst labvēlīgākas — pērn reģistrēto gadījumu skaits ir samazinājies. Vienlaikus mainās zagļu intereses: arvien biežāk tiek noskatītas elektromašīnas, taču stabila vērtība joprojām ir lietoti BMW, ziņo raidījums "Degpunktā".
Aizvadītā gada 11 mēnešos Rīgas reģionā Valsts policija fiksēja 93 ar automašīnu zādzībām saistītus gadījumus. Šajos datos iekļautas arī situācijas, kad transportlīdzekļi nav faktiski nozagti, piemēram, aizmirsta novietojuma dēļ vai saistībā ar apdrošināšanas krāpšanas mēģinājumiem. Pilns apkopojums par visu Latviju gaidāms februārī, tomēr jau tagad redzams, ka zagto auto skaits, salīdzinot ar 2024. gadu, samazinās.
Policija norāda, ka pērn Rīgas reģionā bijušas 13 tā sauktās profesionālās zādzības, kā arī atsevišķi gadījumi, kas saistīti ar sadzīviskiem konfliktiem vai civiltiesiskiem strīdiem. Ekskluzīvu marku automašīnas kopumā nav zagļu biežāko mērķu vidū.
Savukārt īpašu interesi zagļu acīs raisa jaunas elektromašīnas, galvenokārt dārgo detaļu dēļ. Riska grupā joprojām atrodas arī BMW automašīnas, īpaši modeļi, kas ražoti no 2010. līdz 2017. gadam. Visbiežāk tiek minēti BMW F10, BMW F11, BMW X3 un BMW X5.
Lielākā daļa zādzību notiek nakts laikā, lai līdz rītam transportlīdzeklis jau būtu aizvests. Policija aicina autovadītājus parūpēties par KASKO apdrošināšanu un izmantot papildu pretaizdzīšanas risinājumus, kas var atturēt mazāk sagatavotus zagļus.
Vairāk uzziniet 28. janvāra "Degpunktā" sižetā.
