Pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā par zīdaiņa pamešanu uz ielas Rīgā, Festivāla ielā, informē Valsts policija. Pagājušā gada augustā uz ielas tika atrasts segā ietīts jaundzimušais, un likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu, kura 2025. gada 21. augustā tika aizturēta. Izmeklēšana kriminālprocesā ir noslēgta, un šā gada 26. janvārī lieta nodota Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 19. augustā ap pulksten 6.10 uz celiņa Rīgā, Festivāla ielā, atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene, kura tika nodota mediķu aprūpē. Bērna dzīvību izdevās glābt.
Nekavējoties tika sākts kriminālprocess, un, pateicoties iedzīvotāju iesaistei, noskaidrota iespējamā vainīgā persona. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes darbinieki 2025. gada 21. augustā aizturēja 2003. gadā dzimušu Moldovas Republikas pilsoni, kura pirmstiesas izmeklēšanas laikā atzīta par aizdomās turēto. 23. augustā sievietei piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka sieviete 2025. gada 19. augustā mājās dzemdējusi zīdaini, par to neinformējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un nesniedzot jaundzimušajam nepieciešamo aprūpi.
Vēlāk viņa zīdaini ietinusi segā un atstājusi uz celiņa Festivāla ielā, pēc kā atgriezusies dzīvesvietā
un par notikušo dienestiem nav ziņojusi.
Izmeklēšanas laikā gūta informācija, ka sieviete nav bijusi gatava uzņemties atbildību par bērna aprūpi, tādēļ viņu pametusi uz ielas.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 117. panta 2. punkta — par slepkavības mēģinājumu bezpalīdzības stāvoklī esošai personai. Par šādu nodarījumu paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu