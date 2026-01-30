Dānijas karalis Frederiks X februāra vidū apmeklēs Grenlandi, ceturtdien paziņojis karaļnams.
"Mēs ļoti dziļi jūtam līdzi Grenlandes iedzīvotājiem, un mūs ļoti ietekmējis tas, kas pēdējās nedēļās notiek Grenlandē," vizītē Lietuvā žurnālistiem sacīja Frederiks X. ASV prezidents Donalds Tramps ir izraisījis krīzi attiecībās ar pārējām NATO valstīm, uzstājot, ka Grenlandei, Dānijas autonomajai teritorijai, jābūt ASV kontrolē. "No medijiem mēs jūtam, ka Grenlandes iedzīvotāji ir ļoti noraizējušies (..), skaidrs, ka mūs abus tas satrauc," viņš piebilda, runājot par savu sievu karalieni Mēriju. Frederiks X kļuva par karali 2024. gada janvārī, kad viņa māte Margrēte II veselības problēmu dēļ atteicās no troņa pēc 52 gadu valdīšanas.
