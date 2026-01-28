Pirms desmit gadiem – 2016. gada oktobrī – tika ieviests tā sauktais zaļais koridors. Virzoties pa to ar ģimenes ārsta nosūtījumu, mērķis bija pēc iespējas ātrāk, proti, desmit dienu laikā, dot iespēju pacientam saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus diagnozes noteikšanai, turklāt ārpus ārstniecības iestāžu kvotām, un lai nekavējoties varētu uzsākt ārstēšanu.
"Latvijas Avīze" izvērstās publikācijās vēstīja, kā šajos gados tad strādājis zaļais koridors. Runājot ar pacientiem, ir dažādi viedokļi – vairāki slavē šo sistēmu, bet dažs atzīsts, ka par tādu neko nebija dzirdējis, pirms nācās saskarties ar onkoloģisko slimību. Kāds ir jūsu viedoklis un zināšanas par to?
Aptauja
Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar zaļo koridoru onkoloģijā?
