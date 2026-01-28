Rīgas pilsētas tiesā 20. janvārī turpināja skatīt krimināllietu par izspiešanu un neslavas celšanu, kurā apsūdzēts Arigo Toro, agrāk zināms kā Aldis Gobzems, un nekustamo īpašumu uzņēmējs Gints Lazdiņš. Abi apsūdzētie sēdē piedalījās attālināti. Kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", liecības sniedza arī Gobzema bijusī sieva Krista Gobzema un viņas māte Rota Mūrniece.
Krista Gobzema tiesā skaidroja, ka pēc šķiršanās viņa un Aldis uz laiku atjaunojuši kopdzīvi bērnu dēļ un 2022. gadā pārcēlušies uz Spāniju, taču 2023. gada sākumā viņa atgriezusies Latvijā studiju dēļ. Dzīvojot atsevišķi, attiecības kļuvušas saspringtas, un, pēc Kristas teiktā, bijušais vīrs izteicis nepamatotas aizdomas par viņas nodomiem, tostarp attiecībā uz bērniem.
Viņa norādīja, ka ilgstoši faktiski nav bijusi iespēja sazināties ar bērniem, lai gan juridiski tas bija ļauts. Krista stāstīja arī par bloķētiem bankas kontiem un saņemtām ziņām, tostarp paziņojumu, kurā bijušais vīrs rakstījis:
"Padarīšu tavu dzīvi nedzīvojamu. Cik ilgi tu izturēsi?"
Runājot par naudu no pārdotās Baltezera mājas, Krista skaidroja, ka līdzekļi sākotnēji bijuši viņas kontā un paredzēti bērnu vajadzībām, taču bankas karte atradusies bijušā vīra rīcībā un konts vēlāk iztukšots. Viņa arī atzina, ka vērsusies policijā ar iesniegumu par vajāšanu, kā arī uz sievieti izdarīts spiediens saistībā ar liecību sniegšanu.
Krista un Aldis apprecējās 2015. gadā, bet par šķiršanos publiski paziņots 2021. gadā. Tiesvedība krimināllietā turpinās.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu