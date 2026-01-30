Dziedātāja un dziesmu autore Marta Grigale 30. janvārī laidusi klajā personisku balādi "A Little Blue", kurai tapis arī īpašs videoklips. Šis singls turpina ceļu uz pavasarī gaidāmo pilnmetrāžas albumu "Wrong Woman (According to the Rule Book)", kas būs pieejams arī vinila formātā.
"A Little Blue" ir introspektīvs vēstījums par cilvēcisku nogurumu, dodot sev atļauju skumjām. "Šī dziesma pie manis atnāca brīdī, kad man to visvairāk vajadzēja. Jutos izsmelta, vīlusies pasaulē un tik nogurusi no mūžīgā skrējiena un centieniem kādam kaut ko pierādīt. Meklēju gaismas stariņu, pie kā pieturēties… un atradu," stāsta dziesmas autore.
Dziesmu producējis britu producents Kristofers Heriss (Kristofer Harris), ar kuru Marta sadarbojas jau ilgstoši, savukārt videoklipu veidojusi austriešu mūziķe un videogrāfe Magdalēna Laimingara (Magdalena Laiminger). "Man bija vīzija par klavierēm sniegotos kalnos, un tas šķita neiespējami, bet, pateicoties Magdalēnas atsaucībai, sapni izdevās īstenot, un "A Little Blue" tika pie elpu aizraujoša vizuālā noformējuma," priecājas Marta.
"A Little Blue" no 30. janvāra pieejams lielākajās straumēšanas platformās (Spotify, Apple Music, YouTube u.c.) un ir vēstnesis dziedātājas 19. martā gaidāmajam trešajam studijas albumam un vinila platei "Wrong Woman (According to the Rule Book)", kas ierobežotā daudzumā jau pieejama iepriekšpārdošanā.
