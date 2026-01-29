Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms līdz šim lielākais sals šajā ziemā un sāks aizsalt Rīgas līcis. Tuvākajās dienās Eiropas ziemeļos pastiprināsies anticiklons un Baltijas valstīs ieplūdīs aukstāks gaiss no Arktikas.
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pārsvarā saulains un stindzinoši auksts laiks – termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz –30 grādiem, prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un nedēļas aukstākā diennakts, visticamāk, būs svētdiena, kad no rīta valsts lielākajā daļā gaidāmi –20..–30 grādi un dienas vidū temperatūra daudzviet saglabāsies zem –15 grādiem. Mazāks sals būs Ziemeļkurzemē, vējam pūšot no Rīgas līča.
Saskaņā ar pašreizējo Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) informāciju naktī uz pirmdienu, 2. februāri, Latvijas austrumu un centrālajā daļā iespējama temperatūras pazemināšanās līdz –28..–33 grādiem. Šāds sals iespējams tikai tad, ja visu nakti būs skaidras debesis un valdīs lēns vējš.
Iepriekšējo reizi 30 grādu sals Latvijā bija 2024. gada 8. janvārī, savukārt -33 grādi nav bijuši kopš 2012. gada februāra.
Prognozes gan var mainīties, jo anticiklons var atkāpties ciklona priekšā. Šādā gadījumā mākoņu un vēja dēļ sals būs mazāks. No nākamās nedēļas vidus gaidāma sala mazināšanās.
Līdz šim zemākā gaisa temperatūra, kas šoziem reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā, ir -24,6 grādi 25. janvāra rītā Madonā un -24,7 grādi 20.–21. janvāra naktī Daugavpilī.
Šā gada janvāris Latvijā kļuvis par aukstāko mēnesi kopš 2012. gada februāra un aukstāko janvāri kopš 2010. gada.
Nākamnedēļ, 4. februārī, noslēgsies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema, un 5. februāris būs solārā pavasara pirmā diena. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā, bet meteoroloģiskais pavasaris sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas pārsniegs nulles atzīmi.
