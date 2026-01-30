Piektdienas rītā uz Ventspils šosejas Jūrmalas tuvumā apgāzies AS "Talsu autotransports", kas darbojas ar zīmolu "Wanema", pasažieru autobuss. Ceļu satiksmes negadījumā neviens cilvēks nav cietis, apstiprināja Valsts policijā.
Izsaukums uz notikuma vietu saņemts neilgi pēc pulksten 8. Policija informēta, ka no brauktuves nobraucis un apgāzies autobuss. Saskaņā ar sākotnējo informāciju transportlīdzeklī atradušies 20 pasažieri.
Arī uzņēmuma pārstāve Agnese Gaile apliecināja, ka negadījuma brīdī autobusā bijuši 20 pasažieri un šoferis. Pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, avāriju izraisījis aiz autobusa braucošas automašīnas veikts bīstams apdzīšanas manevrs. Lai izvairītos no sadursmes un pasargātu pasažierus, autobusa vadītājs bijis spiests nobraukt no ceļa.
Uzņēmumā norāda, ka notikušais nav ietekmējis citus "Talsu autotransporta" reisus. Vienlaikus tiek apzināti autobusa bojājumi un ar to saistītās izmaksas, savukārt policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus.
Aptauja
Vai jūs piesprādzējaties, braucot autobusos un mikroautobusos?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu